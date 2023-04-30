Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde istikrar vurgusu yapıldı Sakarya'da geniş kalımlı ve pek çok ekonomi alanını kapsayan oturumların yapıldığı bir buluşma gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, etkinliğin açılışına katılıp, ekonomik vizyonunu ortaya koyarak, seçim sonrası piyasaların olumlu ilerleyişinin sürdürüleceğini açıkladı.

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Sapanca’da gerçekleştirilen, ve iki gün süren Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin 2023 buluşmasında, perakende sektörünün de gelecek vizyonu ortaya konuldu.

Türkiye’deki birçok ünlü markanın kurucusu ve temsilcisi ile ekonomi, iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri zirvede buluştu.

Yaklaşan seçimlerin piyasaya etkisinin de tartışıldığı etkinlikte, piyasalar için istikrarın önemine değinildi.

"Tek Dünya Ortak Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen zirvede iş dünyası temsilcileri, yaklaşan genel seçim öncesi ekonominin durağan bir seyir aldığını belirtti.

Seçim sonucunda yaşanacak istikrar süreci bekleniyor

Zirveye katılan iş dünyası temsilcileri bu durgunluğun seçim sonucunda yaşanacak istikrar süreci ile birlikte normale dönmesini beklediklerini söylediler.

"Siyasi istikrarın iş dünyasına olumlu etkilerini hep birlikte göreceğiz"

Zirvenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptı. Bakan Nebati, konuşmasında, “Seçim sonrası yaşanacak siyasi istikrarın iş dünyasına olumlu etkilerini hep birlikte göreceğiz.” dedi.

"Siyasi istikrar iklimi ile birlikte bu gelişmelere ekonomide yaşanacak olumlu havanın da ekleneceğine inanıyoruz"

Türkiye’nin yıllarca hayalini kurduğu gerek sanayide, gerek havacılıkta gerekse savunma sanayii ve sosyal haklar alanındaki gelişmelerin son bir iki ay içerisinde yaşandığını hatırlatan Bakan Nebati, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her alandaki müjdelerine her gün bir yenisini daha ekliyor. 14 Mayıs sonrası yaşanacak siyasi istikrar iklimi ile birlikte bu gelişmelere ekonomide yaşanacak olumlu havanın da ekleneceğine inanıyoruz.

İş dünyası istikrar istiyor

Zirveye katılan iş dünyası temsilcilerinden de seçimde istikrar mesajları geldi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin konuğu olan Atış Grup CEO’su Ahmet Atış, gazeteciler, ekonomi, siyaset ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı zirvede, yükselen yatırımlar, yeni teknolojiler ve inovatif girişimler üzerine bir konuşma gerçekleştirerek, şirket olarak her zaman yeni yatırımlara odaklandıklarını ifade etti.

“Seçim gündemi, yatırımlara engel değil”

Türkiye’nin bir fırsatlar ülkesi olduğunu belirten Ahmet Atış, ülkede herkesin iş yaparak para kazanmak istediğini ancak en ufak bir gündem değişikliğinin, herkesi durdurduğunu söyleyerek şöyle konuştu: