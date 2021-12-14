Kış turizminin gözde mekanı Uludağ’a kar düşmesiyle beraber oteller de misafirlerini ağırlamaya ve yılbaşına hazırlanmaya başladı.

Bursa Uludağ kayak merkezi, sadece kayak sezonu açıldığında değil tüm kış misafirlerini ağırlalan bir lokasyona sahip. Gezi ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerle, cafe ve eğlence mekanlarından yararlanmak isteyenlerin uğrak noktası konumunda.

ULUDAĞ'DA MÜŞTERİLER AĞIRLANMAYA BAŞLADI

Kayak ve kış turizmi için önemli yerler arasında gösterilen yerli misafirlerin dışında Rusya, Ukrayna, Romanya ve Avrupa’dan gelen turistlerin rağbet gösterdiği Uludağ’a ilk kar düşmesinin ardından oteller de müşterilerini ağırlamaya başladı.

Uludağ, kayak sezonu açılışına hazırlanıyor ViDEO

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETRE OLDU

Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı, hava sıcaklığının ise -3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’a yerli ve yabancı turistler az da olsa gelmeye başladı.

OTELLERİN DOLULUĞU YÜZDE 40'A ULAŞTI

Cuma günü itibarıyla kar yağışının yoğun beklediği Uludağ’daki otellerin doluluğu şimdiden yüzde 40 seviyelerine ulaştı. Bu rakamın kar yağışının yoğunluğu ile artması beklenirken, yılbaşına ise şimdiden hazırlıklar başladı.

ULUDAĞ, YILBAŞINA HAZIRLANIYOR

Uludağ'daki bir otelin yöneticisi Harbi Türk, sezonu umutlu açtıklarını ifade ederek, “Biz şimdiden yılbaşına konsantre olduk. Güzel de talep var. Uludağ’da kar yağması ile talepler artıyor. Özellikle yılbaşı ve yarıyıl tatilinde talepler gelince bizler seviniyoruz. Geçen yıl pandemi ve küresel ısınmanın etkisi oldu. Geç kar yağdı. Yine de güzel iş olmuştu. Bu sene geçen yılın özlemi ile sezonu açtık, iyi olacağını düşünüyoruz.” dedi.

FİYATLAR ARTTI

Fiyatlarda geçen yıla göre artışların olduğunu vurgulayan Harbi Türk, “Bu dönemde hafta içi misafirleri 1.000 liradan konuk ediyoruz. Hafta sonu kişi başı 1.500’ü geçiyor. Yılbaşında 3 bin lira olacak. Gala yemeği ve tam pansiyon olarak. Yarıyılda 2 bin 500 ile 3 bin arasında fiyatlarımız olacak.” ifadelerini kullandı.