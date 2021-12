Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı: Zararına kesim yapıyoruz

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, zararına kesim yaptıklarını ve hayvan varlığının her geçen gün azaldığını belirtti.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, et fiyatına müdahale için ithalat söylemlerinden uzak durulması gerektiğine vurgu yaparken, yerli üreticiye her zaman ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dünya Gazetesi’ne Hüseyin Gökçe'ye konuşan Hacıince, gelişmelerin 2018 yılında yaşanan sıkıntılara çok benzediğini ifade etti.

"MALİYETİN ALTINDA SATIŞ YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

2018’de arz fazlası sebebiyle piyasa fiyatının maliyetin altında kaldığını belirten Hacıince, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) müdahale alımlarıyla et stokuna başladığını hatırlattı. 2020 yılında ise pandemi etkisiyle talep darlığı yaşandığını söyleyen Hacıince, son üç yıldır zarar eden besicilerin 2021 yılında da tüm aylarda maliyetin altında satış yapmak zorunda kaldığını söyledi.

"KUR DÜŞERKEN YANSITMIYORLAR"

Besi maliyetindeki artışın temel nedeninin yem fiyatı olduğuna değinen Hacıince, döviz artışını hemen fiyata yansıtan yem sanayicilerinin, düşüşü ise yansıtmadığını anlattı.

TMO’nun yemlik arpa ve mısır satışının besicilere büyük destek sağladığını bildiren Hacıince, bunun devam etmesi gerektiğini ifade etti. Hacıince’nin verdiği bilgilere göre 2021 yılında yem maliyeti 2 bin 40 liradan 4 bin 40 liraya çıkarken, 1 kg karkas et maliyeti 40.5 liradan, 67.2 liraya yükseldi. Buna karşılık piyasa alım fiyatı ise 37.37 liradan 62.24 liraya çıkmasına rağmen, satış fiyatı maliyetin altında kaldı.

"GELECEK YIL ÜRETİMİ İÇİN RİSK OLUŞTU"

Besi maliyetini artıran bir diğer unsurun da besi materyali fiyatı olduğunun altını çizen Ahmet Hacıince, gelinen noktada işletmeye yeni hayvan girişinin neredeyse imkansız hale geldiğini belirtti. Özellikle son çeyrekte besi materyalinde ortaya çıkan artışların kapasite kullanım oranlarını düşündüğünü söyleyen Hacıince, "Gelecek yıl üretimi için de ciddi bir risk doğmuştur" diye konuştu.

Kırmızı et fiyatındaki artışın sadece üreticiden kaynaklandığı yönünde yanlış bir algı oluştuğunu söyleyen Ahmet Hacıince, "Her zaman yerli üreticiye ihtiyacımız olacağını düşünerek bu kapsamda piyasaya müdahale edici söylem ve planlardan uzak durarak, ithalatı özendirmeden içyapısal süreçlerimize tüm paydaşlarla birlikte odaklanmalıyız" dedi.

"ENFLASYON BASKISI SÜRÜYOR"

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, devlet desteklerinin gerçekçi ve günün şartlarına uygun seviyede belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Maliyet artışında temel unsurun yem fiyatları olduğunun altını çizen Ahmet Hacıince, besiye alınan ithal hayvanların maliyetlerinin de çok yükseldiğini anlattı.

Et sektörü üzerinde enfl asyon baskısının sürdüğüne dikkat çeken Hacıince, “Her zaman yerli üreticiye ihtiyacımız olacağını düşünerek bu kapsamda piyasaya müdahale edici söylem ve planlardan uzak durarak, ithalatı özendirmeden iç yapısal süreçlerimize tüm paydaşlarla birlikte odaklanmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.