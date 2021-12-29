Uluslararası anlaşmalar onaylandı

Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Ülkeler arasında imzalanan anlaşmaların resmiyete kavuşması noktasında Resmi Gazete'de onaylandığının yayınlanması gerekiyor.

Türkiye ile Japonya Arasında Teknik İş Birliği Anlaşması ve Türkiye ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunlar, Resmi Gazete'de yer alarak kesinlik kazandı.

TÜRKİYE-JAPONYA İŞ BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-KARADAĞ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Teknik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak İmzalanan Mevcut Protokol I'in Yerini Alan Protokol 1 ile Anlaşmaya Eklenen Protokol 3'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete'de yer aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TANINAN "ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA" HAKKI UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2022'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.