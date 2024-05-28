Uluslararası Bankacılık Federasyonu, Türk ekonomisine ilişkin 'iyi görünüm' bekliyor Türkiye, özellikle bankacılık sistemindeki gelişmelerle, finans alanında dünyada olumlu bir çerçeve çizmeye devam ediyor. Uluslararası Bankacılık Federasyonu, Türk finans sektörünün Arap dünyası ile kurduğu iş birliklerinin önemine değinen bir açıklama yaptı.

AA

Uluslararası Bankacılık Federasyonu (IBFED) Genel Müdürü Hedwige Nuyens, Türkiye'de ekonomi, finans ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Hedwige Nuyens, değerlendirmede bulunarak, "Türkiye ekonomisinde bir değişim yaşanıyor. Türkiye ekonomisinde yakında çok iyi bir görünüm olmasını bekliyoruz. Bankacılar olarak biz de bunun bir parçası olmak istiyoruz." dedi.

"Çalışmalar, ekonomide istikrar olacağına dair daha fazla güvene doğru ilerliyor"

Nuyens, bankacılık sektörünün her ekonominin kilit paydaşlarından olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

Tüm Türk bankaları, Türk toplumunun enflasyon oranları ve artan fiyatlarla yüzleşebilmesini sağlamak için merkez bankası ve siyasi otoritelerle çok yakın çalışmaktadır. Bazı başarılar görüyoruz. Ekonomide istikrar olacağına dair daha fazla güvene doğru ilerliyor.

"Türkiye şaşırtıcı bir ülke"

Türkiye'nin hem çok güçlü uluslararası bankaları hem de yabancı şirketleri kendine çekmeyi başaran şaşırtıcı bir ülke olduğunu kaydeden Nuyens, yabancı bankalarla Türk bankaları arasında çok başarılı ortak girişimler olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Dolayısıyla Türkiye'nin çok başarılı olduğunu ve aslında uluslararası düzeyde ve özellikle Arap dünyasında iş birliklerini artırdığını düşünüyorum.

"İstanbul Finans Merkezi'nin finans sektöründeki önemi"

İstanbul Finans Merkezi'nin kentin finans sektöründeki öneminin artması konusunda etkili olacağına işaret eden Nuyens, şunları kaydetti:

Türkiye'nin çok özel bir özelliği var, o da doğu ile batıyı birleştirebilen bir ülke olması. Ülkenin kuzeyinde ve güneyinde gelişmiş, kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerin bir araya geldiği pek çok ekonomi var. Bu özellikle Türkiye için önemli ve ülkenin ekonomisini güçlendireceğini düşünüyorum.

"Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var"

Nuyens, Türkiye'nin çok büyük bir potansiyelinin olduğunu belirterek, şu görüşünü aktardı:

Çünkü Türkiye, genç bir nüfusa sahip. İşsizlik oranları düşük ve Türkiye'nin görünümü halen olumlu. Bence hepimiz Türkiye'ye yatırım yapmaya devam etmeyi ve daha fazla iş birliği yapmayı düşünmeliyiz.

"Türkiye'de iyi işler yaptığınızda Arap ülkeleriyle iş birliği yapma şansınızı da artırabiliyorsunuz"

Türkiye'nin Arap dünyası tarafından yakından takip edildiğini dile getiren Nuyens, şöyle devam etti:

Türkiye'de iyi işler yaptığınızda Arap ülkeleriyle iş birliği yapma şansınızı da artırabiliyorsunuz. Elbette halen çok fazla belirsizlik sürüyor ancak ekonomi güven kazanıyor ve bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl boyunca kendimize güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum.

"Dünyada bankacılık sektörü büyük bir değişimin eşiğinde"

Nuyens, dünyada bankacılık sektörünün ekonomiler için güçlü bir dayanak olan büyümeye odaklanmaktan ziyade, sürdürülebilirliğe odaklanmaya doğru büyük bir değişimin eşiğinde olduğuna dikkati çekti.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki finans sektörü iş birliğine vurgu

Nuyens, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bankacılık ve finans sektöründe iş birliklerinde ortak çıkarlar bulmanın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

Mesele, iş birliğinin her iki ülke için de karşılıklı olarak nasıl faydalı olabileceğini görmek. Türkiye aslında açık bir ekonomi ve her zaman hem Birleşik Krallık'a hem de bir bütün olarak Avrupa Birliği'ne karşı güvenilir bir ortak olmuştur. Sadece iş birliğine ve birlikte neler yapabileceğimize odaklanmalıyız. Bu konuda bankacılar olarak bize büyük bir rol düştüğünü düşünüyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)