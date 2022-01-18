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    Uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası

    Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası verdiğini açıkladı.
    • AA
    • 18.01.2022 - 11:09
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    Uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlandı. Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

    BİR AY FAALİYETTEN MEN CEZASI

    Bakanlık, KP Fitter and Associates Turkey Uluslararası Gözetim Ltd. Şti.'ne mevzuata aykırı davrandığı gerekçesiyle bir ay faaliyetten men cezası verdi.

    Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen şirket, bir ay faaliyette bulunamayacak.

    Uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası #1


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