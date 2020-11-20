Uluslararası ihracat kredileri müzakereleri geçici olarak askıya alındı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 üyeden oluşan Uluslararası İhracat Kredileri Çalışma Grubu, teknik müzakereleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, Uluslararası İhracat Kredileri Çalışma Grubu'nun teknik müzakereleri geçici olarak askıya almasına ilişkin ortak açıklama paylaştı.

AMAÇ YENİ BİR ULUSLARARASI DİSİPLİN ÜZERİNDE ANLAŞMAK

Açıklamada Uluslararası İhracat Kredileri Çalışma Grubu'nun amacının ihracat kredisi desteğinin başlıca küresel sağlayıcıları arasında yeni bir uluslararası disiplin üzerinde anlaşmak olduğu belirtildi.

Söz konusu çalışma grubunda, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Avrupa Birliği (AB), Hindistan, Endonezya, İsrail, Japonya, Güney Kore, Malezya, Yeni Zelanda, Norveç, Rusya, Güney Afrika, İsviçre, Türkiye ve ABD var.

"TEMEL KONULARDAKİ TAAHHÜTLER AÇISINDAN FARKLILIKLAR VAR”

Açıklamada, 8 yıllık istişarenin ardından üyelerin pozisyonlarının özellikle şeffaflık olmak üzere temel konulardaki taahhütler açısından önemli farklılıklar gösterdiği ifade edildi.

“TEKNİK MÜZAKERELER GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI”

Bu kapsamda, grup, teknik müzakerelerinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Bu süreçte bakan yardımcısı düzeyinde tartışılmak üzere önerilerin değerlendirilmesine açık olunacağı kaydedildi.