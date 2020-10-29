Dolar
8.3177
0.74%
Euro
9.7624
1.0893%
Altın
1876.97
-0.0031%
Borsa
1126.99
-2.2244%
G. Altın
502.13
0.7261%
Bitcoin
108981.05
-1.1428%
EXEN Coin
10.96
1.10%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Uluslararası piyasalarda dolar/TL 8,30 seviyesinden işlem görüyor

    Dolar/TL, yurt içi piyasaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatil olduğu yeni güne yükselişle başlamasının ardından 8,3172 seviyesinde bulunuyor.
    • AA
    • 29.10.2020 - 13:23
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 13:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Uluslararası piyasalarda dolar/TL 8,30 seviyesinden işlem görüyor

    Dün, en düşük 8,1860 ve en yüksek 8,3254 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazancıyla 8,2607'den tamamladı.

    DOLAR/TL 8,2990'DAN GÜNE BAŞLADI

    Dolar/TL, bugüne de uluslararası piyasalarda yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 8,2990'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 9,7490'dan, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 10,7910'dan satıldı.

    Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 93,4 seviyesine gerilerken, euro/dolar paritesi 1,1745 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altından işlem görüyordu.

    Haberin yayına hazırlandığı saat olan 13.20'de 1 dolar 8.3172 lira, 1 euro da 9.7647 sterlin değerinde.

    Uluslararası piyasalarda dolar/TL 8,30 seviyesinden işlem görüyor #1

    BAYRAM NEDENİ İLE PİYASALAR KAPALI

    Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt içinde piyasaların kapalı olduğunu anımsatan analistler, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

    Görüş Bildir