Petrol
92.11
0.53%
Euro
18.2873
-0.03%
Dolar
18.5898
0.05%
Altın
989.52
0.29%
Borsa
3920
1.88%
Bitcoin
368.627
1.71%
BTXN Coin
9.48
3.49%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Uluslararası yatırım pozisyonu ağustosta yüzde 2,7 arttı

    Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıkladı.
    • 18.10.2022 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uluslararası yatırım pozisyonu ağustosta yüzde 2,7 arttı

    2022 Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde  2,7 oranında artışla 296,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde  4,6 oranında azalışla 519,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

    AYRINTILAR GELİYOR


    Bursa ulaşım, su ve halk ekmek hizmetinin en ucuz olduğu kent oldu
    Yerel Yönetimler

    Bursa ulaşım, su ve halk ekmek hizmetinin en ucuz olduğu kent oldu

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    Dorian Gray'ın Portresi romanının yazarı Oscar Wilde, 168 yaşında
    Kitap

    Dorian Gray'ın Portresi romanının yazarı Oscar Wilde, 168 yaşında

    Görüş Bildir