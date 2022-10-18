Uluslararası yatırım pozisyonu ağustosta yüzde 2,7 arttı

Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıkladı.

2022 Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artışla 296,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 4,6 oranında azalışla 519,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

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