Uluslararası yatırım pozisyonu eylülde yüzde 2,1 arttı

Merkez bankası eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonunu yayınladı.

2022 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 294,2 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 4,5 oranında azalışla 519,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

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