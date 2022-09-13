Uluslararası yatırımcı karar verirken nelere dikkat eder

Türkiye için uluslararası yatırımcının önem kazandığı bir dönemden geçerken yatırımcıların karar verirken nelere dikkat ettiklerine bir göz atmak istedik.

Uluslararası yatırımı çekebilmek için kurallar getiriliyor, yatırımdaki işleyişi kolaylaştırmak için çalışmalar yürütülüyor. Çünkü Türkiye'de de dünyada da yatırım çekebilmek ülke ekonomileri için hayati önem taşıyor.

Ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, yatırımcının tercihlerini etkileyen faktörleri Ensonhaber için sıraladı.

"Döviz rezervleri önemli"

Demirbaş, yatırımcıların çalışacağı ülkenin döviz rezervlerine dikkat edeceğini belirterek, "Bu rezerv hesabında genellikle altın hesabını dikkate almaz. Çünkü altın hesabını statik olarak görür. Yatırım yapacağı ülkenin kredi notlarına, CDS puanlarına dikkat ederler. Ülkenin kredi notu ne kadar yüksekse ve CDS puanı temerrüt olasılığı ne kadar düşükse yatırım tutarını o oranda arttırır." şeklinde görüşlerini belirti.

Yatırımcının kriterleri

Biz de Prof. Dr. Mahmut Demirbaş'ın anlatımından yatırımcıların çalışma yapacakları ülkede dikkat edilecekleri konuları şöyle sıralandırdık:

Reel getiri oranına dikkat ederler

Yatırım yapacağı ülkede elde edeceği reel getiri oranına dikkat ederler. Yatırımcı reel getiri oranı yüksek ülkelere yatırımı aktarır. Yüksek reel getiri oranı bulamıyorsa en az negatifreel faizin olduğu ülkeleri tercih eder. Geleceğin iyi olacağı inancı ve o ülkede enflasyonun düşeceği beklentisi ile pozitif reel getiriyi yakalayabileceklerini düşünür ve ümit ederler.

Ülkenin gelecek projeksiyonuna dikkat ederler

Yatırım yapacağı ülkenin gelecek projeksiyonuna dikkat ederler. Gelecek projeksiyonunda ülkenin pozitif bir hikayesi varsa, büyüme trendi yüksekse, elde edilen getirileri piyasa katılımcıları yatırımları oranında sorunsuz elde edebiliyorlarsa o ülkelere yatırımlarını arttırırlar.

Ülkenin politik yapısına dikkat ederler