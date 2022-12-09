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- Umman'dan Rize'ye uçak seferleri başlatılacak
Umman'dan Rize'ye uçak seferleri başlatılacak
- 09.12.2022 - 16:02
- Güncelleme : 09.12.2022 - 16:20
Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı oldu.
Havalimanı, kendi alanında dünyada beşinci sırada yer alıyor.
Umman'dan direkt sefer
Açıldığı günden bu yana yolcu yoğunluğunun yaşandığı havalimanına yurt dışından da seferler başlatılacak.
Bu kapsamda Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk düzenli uluslararası uçuşlar Umman'dan yapılacak.
Haftada 2 gün olarak yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs'ta hizmete açılan havalimanına, başkent Maskat'tan seferler düzenlenecek.
Uçuşlar, 1 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında özel bir hava yolu şirketi tarafından haftada 2 gün olarak gerçekleştirilecek.
Yurt dışından ilk düzenli uçuş
İHA'nın haberine göre, düzenlenecek seferlerle beraber Rize-Artvin Havalimanı'na ilk kez yurt dışından düzenli halde uçuşlar yapılacak.