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    Umman'dan Rize'ye uçak seferleri başlatılacak

    Temmuz ayından itibaren haftada 2 gün doğrudan uçuş gerçekleştirilecek.
    • 09.12.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 16:20
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    Umman'dan Rize'ye uçak seferleri başlatılacak

    Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı oldu.

    Havalimanı, kendi alanında dünyada beşinci sırada yer alıyor.

    Umman'dan direkt sefer

    Açıldığı günden bu yana yolcu yoğunluğunun yaşandığı havalimanına yurt dışından da seferler başlatılacak.

    Bu kapsamda Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk düzenli uluslararası uçuşlar Umman'dan yapılacak.

    Haftada 2 gün olarak yapılacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs'ta hizmete açılan havalimanına, başkent Maskat'tan seferler düzenlenecek.

    Uçuşlar, 1 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında özel bir hava yolu şirketi tarafından haftada 2 gün olarak gerçekleştirilecek.

    Yurt dışından ilk düzenli uçuş

    İHA'nın haberine göre, düzenlenecek seferlerle beraber Rize-Artvin Havalimanı'na ilk kez yurt dışından düzenli halde uçuşlar yapılacak.

    Umman dan Rize ye uçak seferleri başlatılacak #1


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