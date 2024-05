Özel Haber

Sahte sigortalılık ve şirket kurarak yapılan dolandırıcılığa ait cezaların yeni bir düzenleme ile artırılması gündemde.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır ile çalışmadığı halde sahte Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıt yaptırarak emekli olmak isteyenleri ve bu amaçla paravan şirket kuranlara karşı uygulanan yaptırımları konuştuk.

2018 yılından sonra bu tür firmaların oluşmaya başladığını belirten Nayır, emekli olmak için sahte kayıt yaptıranlar ve paravan şirket kuranlara karşı etkin bir denetimin yapıldığını belirterek, Ensonhaber'e uygulamaya dair rakamlar verdi.

Buna göre, denetimlerde 2 bin 264 kaçak yabancı yakalandı, 20 bin 811 sigortasız çalışan işçi tespit edildi, 1.533 sahte iş yeri tespit edildi, 112 bin 995 sigorta primleri iptal oldu ve 2 bin 418 kadının ölüm aylığı iptal edildi.

Nayır'ın verdiği bilgilere göre, erken emekli olmak için engellilik oranını artırmaya çalışanlar ve evli olduğu halde vefat eden babasının maaşını almak için boşanarak aynı evde oturmaya devam edenler de takipte.

Soru ve cevaplarla sigorta sahteciliği

Çalışmadığı halde bir iş yerinden SGK'ya kayıtlı olanlar ve sadece SGK kaydı için iş yeri açanlarla hakkında bilgi verir misiniz?

"Sahte firmalar 2008 yılından sonra arttı"

"Vatandaşımız kurum dolandırıcıların eline düşüyor"

Peki kaç tane sahte iş yeri bulunmuş? Yaklaşık bu 100 binin üzerinde denetlenen iş yerinde 1.533 iş yeri tespit edilmiş. Burada da sigortalı gösterilen yaklaşık yüz on iki bin vatandaşımızın tüm hizmetleri iptal edilmiş.

"113 bin vatandaşımızın sigorta primleri iptal oldu"

"Sahte firma 'Ben seni benim firmamda sigortalı yapabilirim' diyor"

Biri diyor ki 'Ben seni benim firmamda sigortalı yapabilirim' diyor. Bu firma sizi sigortalı yapıyor. Siz her ay düzenli olarak bana para ödüyorsunuz. Bununla ilgili yatıracağınız prim miktarı belli, bana ödüyorsunuz. Bir ben bu sahte paravan firmada sigortaya borcumu ödeyemiyorum.

"Primleri topluyor ama devlete yatırmıyorlar"

"Bu firmalar şüpheli kodu alıyor"

"Prim yatıranların parası yanıyor"

"Maaş alanların maaşı iptal oluyor, aldıklarını da geri ödüyorlar"

Vatandaşa uyarı

"Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmasınlar"

"500 denetmen sahada"

Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu dediğim gibi bu sürecin üzerine oldukça yaklaşıp az önce rakamını verdiğim gibi 500 denetmen ile Türkiye genelinde bu işin takibini yapıyor, denetimlerini devam ettiriyor. Her yıl da gözüken o ki bu işlemler bu ve bu şekilde devam ettiği sürece her yıl on binlerce mağdur, sigortalı görmeye devam edeceğiz.