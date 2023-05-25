Un sanayicileri ihracatta artış bekliyor Un sanayicileri geçen yıl yakalanan un ihracat artışının bu yıl da sürmesini bekliyor.

AA

Un üreticisi lojistik süreçlerin Türkiye lehine geliştiği ve fiyat avantajı nedeniyle, bu yılki un ihracatının artmasını hedefliyor.

Tezcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), TUSAF tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Kongre ve Sergisi'nin kapanışında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin değirmencilik sektöründe dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretimin sürdürülebilirliği için çiftçinin desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Tezcan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üretimin öneminin tüm dünyada daha iyi anlaşıldığını bildirdi.

"Toplumumuzu unsuz bırakmadık"

Tezcan, savaşla oluşan lojistik sektöründeki sıkıntıların tüm dünyayı etkilediğine dikkati çekerek, "Türkiye'de üretimin devam etmesinden dolayı biz çok şanslıydık. Toplumumuzu unsuz bırakmadık." diye konuştu.

"Türkiye dünya un ihracatı şampiyonu"

Türkiye'nin dünya un ihracatı şampiyonu olduğuna işaret eden Tezcan, şu ifadelerini kullandı:

Bu ihracatı yapmak her zaman kolay olmuyor. Bazı zamanlar ürün bulamıyorsunuz. En zor zamanlarda biz dünyadan ürünü bulup un olarak dünya sofralarına ulaştırıyoruz. Gittiğimiz ülkelere de en iyi fiyatlı ve kaliteli unu götürüyoruz. Türk unu marka olarak kabul ediliyor.

En çok un ihracatı Irak'a

Tezcan, en çok un ihracatı yapılan ülkenin Irak olduğu bilgisini vererek, bu ülkede un fabrikalarının kurulmaya çalışıldığını ancak Türkiye'deki unun kalitesine ulaşılamadığını anlattı.

"Yıllık 3 milyon ton ihracat yapılıyor"

Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 1,5 milyar dolarlık un ihracatıyla rekor kırdığını anımsatan Tezcan, şunları kaydetti: