Un sektöründen ihracattaki şampiyonluğu sürdürme iddiası Un sanayicileri ihracattaki iddialarını sürdürüyor. IAOM Avrasya Başkanı Ulusoy, ayrıca buğday ekim alanlarının ülke genelinde tekrar 7 milyon hektarın üzerine çıktığını aktardı.

AA

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'nin 9 yıldır sürdürdüğü ihracat birinciliğini önümüzdeki 10 yıllar boyunca da sürdürüleceğini belirtti.

Ulusoy, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi" kapsamında, açıklamalarda bulundu.

BUĞDAY EKİM ALANI: 7 MİLYON HEKTAR

Ulusoy, buğday ekim alanlarının son yıllarda ülke genelinde 7 milyon hektarın üzerine tekrar çıktığını anımsatarak, gelecek sezonda da en az 7 milyon hektarlık ekim beklediklerini sözlerine ekledi.

"BEREKETLİ BİR TAHIL SEZONU GEÇİRDİK"

Ulusoy, sona eren tahıl hasat sezonunun bereketli geçtiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

TÜİK, birinci bitkisel üretim tahmininde 21 milyon tonluk buğday üretimi tahmin etti. Arpa ve tahıla baktığımızda da 8,5 milyon ton ve 8 milyon tonluk tahminler görüyoruz. Genel olarak baktığımızda verimli ve bereketli bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz.

Üretim rakamlarının sezonun sonunda bir miktar düşürülebileceğini tahmin ediyoruz, iklim şartlarında yaşanan değişimlerden dolayı. Enflasyonun her alanda hissedildiği ve girdi maliyetlerindeki artışın hissedildiği bir dönemdeyiz.

DÜNYADA FİYATLAR DÜŞTÜ

Fiyat olarak baktığımızda önceki yıllara göre çiftçimiz açısından daha düşük bir artışla karşılaştık. Ancak bunu dünya piyasasıyla karşılaştırırsak dünya piyasasının katbekat üstünde bir artış gerçekleşmiş oldu. Çünkü dünya fiyatları önceki sezona göre oldukça düştü. 400 dolarlardan 220 dolarlara inen bir dünya fiyatı görmekteyiz buğdayda.

"UN İHRACATINDAKİ ŞAMPİYONLUĞUMUZU UZUN YILLAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci olmasına rağmen un sanayisinin yüzde 45-50 kapasite ile çalıştığının altını çizen Ulusoy, "Lojistik imkanlarımız oldukça kuvvetli. Sanayicimiz ihracatta tecrübeli. 2050'ye giden ve dünyanın 10 milyar, Türkiye'nin 105 milyon nüfusa ulaştığı projeksiyonda sektörümüzün altyapısı bu gelişmeye hazır. Eminiz ki 9 yıldır sürdürdüğümüz ihracat birinciliğini önümüzdeki on yıllar boyunca da sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)