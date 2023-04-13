UNCTAD, Türkiye'nin bu yılki büyümesini yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıkardı Uluslararası kurumlar Türkiye'nin büyüme tahminleri artırmaya devam ediyor. UNCTAD da Türkiye'nin 2023 ilişkin ekonomik büyüme tahminini yükselten kurumların arasına girdi.

AA

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Ticaret ve Kalkınma Raporu'nun nisan sayısını yayınladı.

Ticaret ve Kalkınma Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 2,6 büyümesinin öngörüldüğü bildirildi.

UNCTAD, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseltti.

"Gelişmekte olan ülkeler yıllarca sürebilecek zorluklarla karşı karşıya"

Raporda, finansal türbülansın arttığı bir dönemde küresel ekonomi yavaşlarken gelişmekte olan ülkelerin yıllarca sürebilecek zorluklarla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu.

Küresel ekonomik büyüme tahmini 2023 yılı için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirildi

Küresel ekonominin büyük bir bölümündeki yıllık büyümenin salgın öncesi kaydedilen performansın ve küresel finansal kriz öncesi güçlü büyümenin altına düşeceğine dikkat çekilen raporda, küresel ekonomik büyüme tahmininin 2023 yılı için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirildiği bildirildi.

Potansiyel bir ekonomik gerilemenin sinyali

Raporda, bu durumun potansiyel bir ekonomik gerilemenin sinyalini verdiği aktarıldı.

Gelişmekte olan ülkeler artan borçla karşı karşıya

Gelişmekte olan ülkelerin artan borç ve yetersiz uluslararası destekle karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen raporda, faiz oranlarındaki artışların gelecek yıllarda gelişmekte olan ülkelere 800 milyar dolardan fazla vazgeçilen gelire mal olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Raporda, bankacılık krizinin ise uzun süredir ihmal edilen finansal kırılganlıkları ve düzenleyici zayıflıklarını gösterdiği ifade edildi.

Yaşam maliyeti yüksek kalmaya devam ediyor

Azalan enerji maliyetlerinin enflasyonun düşmesini sağladığına işaret edilen raporda, ancak yüksek gıda fiyatlarının birçok gelişmekte olan ülkede yaşam maliyetinin yüksek kalmaya devam etmesine neden olduğu aktarıldı.

Raporda, şu değerlendirmesinde bulunuldu:

Artan küresel asimetriler, gelişmekte olan ülkelerin dayanıklılığını tehdit ediyor, daha güçlü çok taraflı eylem ve ülke borç mimarisine acilen odaklanmayı gerektiriyor.

Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,6 büyümesi bekleniyor

Ülkelerin ekonomik tahminlerine de yer verilen raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılı büyüme beklentisinin yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseltildiği kaydedildi.

ABD büyüme tahmini sabit kaldı

Raporda, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 0,9 olarak korunduğu bildirildi.

Euro Bölgesi büyüme beklentisi yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye çıkarıldı

Euro Bölgesi ekonomisinin 2023 yılı büyüme beklentisinin yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye çıkarıldığı belirtilen raporda, daha önce bu yıl yüzde 0,9 küçülmesi öngörülen İngiltere ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin yüzde 0 olarak belirlendiği aktarıldı.

Çin ekonomisinin büyüme tahmini düşürüldü

Raporda, Çin ekonomisinin 2023 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 5,3'ten yüzde 4,8'e indirildiği belirtildi.