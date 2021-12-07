Üniversite-sanayi iş birliği ön plana çıkıyor

Üniversite-sanayi iş birliği, eğitim düzeyini artırdığı gibi aynı zamanda sanayiye yeni bir bakış açısı ve araştırma yapma olanağı getiriyor.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda eğitimin gücünü sanayide artırmak amaçlanıyor. Üniversite ve sanayi iş birliği iki tarafta da artılar oluşturan bir çalışma biçimini ortaya koyuyor.

Bu çalışmalardan birisi de Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında yaşanıyor.

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması hususunda üniversitelerle dirsek temasında bulunan EGİAD, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni ağırladı.

“GELECEĞİMİZ YENİ KUŞAĞIN VİZYONU VE ALIŞKANLIKLARIYLA ŞEKİLLENECEK”

Toplantıda, EGİAD Başkan Vekili Kaan Özhelvacı, ülkelerin gelişmesinin sanayi ile mümkün olabileceğini belirterek konuşmasına başladı. Dünyada üniversite ve sanayi iş birliği odaklı uygulamalarda, özellikle teknoloji ve inovasyon bağlamında yapılan ortaklıkların stratejik bir yeri olduğuna dikkat çeken Özhelvacı, “Özellikle pandemi döneminde yüksek hızla artan dijitalleşme ile hayatın ve ticaretin çok hızlanıp değişken bir döneme evrildiğini hep beraber gördük. Geleceğimizin bu anlamda yeni kuşağın vizyonu ve alışkanlıklarıyla şekilleneceğini öngörüyoruz ve EGİAD olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda planlıyoruz.” dedi.