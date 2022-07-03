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    Unutulmaya yüz tutan mesleklere 250 bin lira hibe

    Bazı meslekler çırak yetişmediği ve teknolojiye yenik düştüğü için kaybolmaya yüz tuttu. Bu meslekleri tarihe gömmemek için girişimler başlatıldı.
    • 03.07.2022 - 15:58
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    Unutulmaya yüz tutan mesleklere 250 bin lira hibe

    Farklı ilerde farklı programlar yürütülürken, geleneksel sanatların ön plana çıktığı Bilecik'te de bir program başlatıldı. Buna göre eğer unutulmaya yüz tutmuş bir meslek icra edilmek istenirse iş yerinin kuruluşundan, ekipman alımına ve hatta reklamına kadar 250 bin lira ödenebilecek.

    Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde "Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ön Başvuruları"nın başladığını açıkladı.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "KOSGEB tarafından başlatılan program çerçevesinde geleneksel meslekler ve geleneksel el sanatları alanında imalat yapan küçük ve orta ölçekli işletmelere verilecek desteklere, geleneksel el sanatları alanı dahil dallardan Kültür ve Turizm Bakanlığında kayıtlı 'Sanatçı Tanıtma Kartı Sahibi' somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının ve aynı dallarda faaliyet yürüten Yaşayan İnsan Hazineleri’nin sahibi olduğu imalata yönelik işletmelerin yanı sıra Ticaret Bakanlığı'nın 'Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları Listesi'nde yer alıp imalata yönelik faaliyet gösteren işletmeler ön başvuru yapabilecektir." açıklamasında bulundu.

    meslek

    Nakkaşlık, şerbetçilik, at arabacılığı, gramafon tamirciliği desteklenecek

    İHA'nın haberine göre hibeden faydalanabilecek meslekler hakkında da bilgiler veren Bircan, "Takunya yapımı, şimşir tarak yapımı, Çeşm-i bülbül, kök boyacılığı, debbağlık, dantel örme, hallaçlık, bakırcılık, telkari, oltu, lüle, kehribar taşı, çinicilik, bez dokuma, folklorik bebek yapımı, gölge oyunu tiplemeleri yapımı, kazaziye yapımı, nakkaşlık, şerbetçilik, at arabacılığı, gramafon tamirciliği, çorap örücülüğü gibi somut olmayan kültürel miras meslekleri destek alınması için başvuru yapabilecek meslekler olarak belirlenmiştir. Bu amaçla hizmet veren işletmeler, işletme ve yetiştirme amaçlı destek oranı 150 bin lira, kuruluş işlemleri desteği için 5 bin lira, makine ve teçhizat ihtiyaç desteği olarak 50 bin lira, işletmenin tanıtım ve pazarlama hizmetleri için ise 45 bin lira olmak üzere toplamda 250 bin liraya varan desteklemeden alabilecek." ifadelerini kullandı.


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