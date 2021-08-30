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- Ürdün'deki mülteciler için 200 milyon dolar
Ürdün'deki mülteciler için 200 milyon dolar
- AA
- 30.08.2021 - 09:32
- Güncelleme : 30.08.2021 - 09:45
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ürdün'deki Filistinliler dışındaki mültecilerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere bu yıl tahsis edilen 405 milyon dolarlık bütçenin 200 milyon dolarını teslim aldı.
KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI AŞILAMA İÇİN
BMMYK'nin açıklamasında, Ürdün'de koronavirüs salgınında iyileşme yaşandığı, aşı almaya uygun mültecilerin yarısından fazlasının en az bir doz aşı olduğu belirtildi.
ÜRDÜN'DEKİ FİLİSTİNLİLERİ DESTEKLEYEN KURUM FARKLI
Ülkedeki Filistinliler'le Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ilgileniyor.
ÜRDÜN, DÜNYADA EN FAZLA MÜLTECİ BARINDIRAN İKİNCİ ÜLKE
Ürdün, dünyada nüfusuna oranla en fazla mülteci barındıran ikinci ülke konumunda yer alıyor. Ülkede, 669 bin 497'si Suriyeli, 66 bin 670'i Iraklı, 13 bin 393'ü Yemenli, 6 bin 9'u Sudanlı, 696'sı Somalili, 1.449'u başka uyruklara sahip olmak üzere 757 bin 714 mülteci bulunuyor.