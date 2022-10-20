Yurt dışı üretici fiyat endeksi eylülde yıllık yüzde 117,04 arttı

TÜİK, eylül ayına ait yurt dışı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini yayınladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 117,04, aylık yüzde 0,67 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ait yurt dışı ÜFE verisini paylaştı.

Buna göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 117,04, aylık yüzde 0,67 arttı.

2022 yılı Eylül ayında YD-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,67, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 40,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,04 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 95,77 artış gösterdi.

Yurt dışı üretici fiyat endeksinin detayları