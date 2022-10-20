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- Yurt dışı üretici fiyat endeksi eylülde yıllık yüzde 117,04 arttı
Yurt dışı üretici fiyat endeksi eylülde yıllık yüzde 117,04 arttı
TÜİK, eylül ayına ait yurt dışı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini yayınladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 117,04, aylık yüzde 0,67 artış gösterdi.
- Haber Merkezi
- 20.10.2022 - 10:01
- Güncelleme : 20.10.2022 - 10:35
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ait yurt dışı ÜFE verisini paylaştı.
Buna göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 117,04, aylık yüzde 0,67 arttı.
2022 yılı Eylül ayında YD-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,67, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 40,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,04 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 95,77 artış gösterdi.
Yurt dışı üretici fiyat endeksinin detayları
- Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,03, imalatta yüzde 0,64 artış olarak gerçekleşti.
- YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri yüzde 80,82, giyim eşyası yüzde 81,66, deri ve ilgili ürünler yüzde 96,15 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.
- Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 211,54, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 143,59, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 142,91 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
- YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5,20, elektrikli teçhizat yüzde 1, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 0,20 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu.
- Buna karşılık ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 4,37, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,12, gıda ürünleri yüzde 2,72 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.