Üretici fiyatları yıllık yüzde 136,02, aylık yüzde 0,74 arttı

TÜİK, kasım ayına ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 136,02, aylık yüzde 0,74 arttış gösterdi.

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE; bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 128,94 arttı.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 107,64 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 146,43, imalatta yüzde 107,64, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 442,97 ve su temininde yüzde 114,41 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında yüzde103,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 93,87, dayanıksız tüketim malında yüzde124,66, enerjide yüzde 337,34 ve sermaye malında yüzde 86,41 artış yaşandı.

Sanayinin dört ana sektöründe imalat endeksi aylık yüzde 2,01 artış gösterdi

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,99 artış, imalatta yüzde 2,01 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,17 azalış ve su temininde yüzde 3,39 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,88 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde2,62 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,68 artış, enerjide yüzde 4,24 azalış ve sermaye malında yüzde 2,83 artış oldu.

Yıllık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 442,97 arttı

Yıllık en düşük artış; yüzde 64,45 ile ana metaller, yüzde 65,31 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 74,89 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 442,97, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 203,36, ham petrol ve doğalgaz yüzde 202,77 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler arasında yer aldı.

Aylık madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 7,04 yükseldi

Aylık en yüksek azalış; yüzde 5,17 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 2,02 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 0,70 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 7,04, deri ve ilgili ürünler yüzde 4,92, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 4,10 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.