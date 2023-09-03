Üreticilere 8 ayda 2,7 milyar liralık hasar tazminatı ödendi TARSİM kapsamında doğal afetlere maruz kalan çiftçilere 1 Haziran 2006'dan bu yana 15,7 milyar liralık, 2023'ün ilk 8 aylık döneminde de 2,7 milyar liralık hasar tazminatı ödemesi yapıldı.

AA

Afetlerde ekilen ürünleri ve ekim yaptığı alan ve aletlerdeki hasarın karşılanması, tarımda sürdürülebilirlik adına çok önemli.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin doğal afetlerden korunması ve tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla 2005'te "devlet destekli TARSİM" başlığıyla koruma kalkanı oluşturduklarını ifade etti.

Bunun ardından tarımda sigortalı sayısında ve prim adedinde yükselişler görüldü.

Devlet prim desteği çiftçilerin mağduriyetinin önüne geçildi

Yumaklı, devlet prim desteği ve tazminat ödemeleriyle tarımda gıda arz güvenliğinin yanı sıra çiftçilerin de mağduriyetinin önüne geçildiğini anlattı.

"Tarım sigortaları 9 branşta faaliyet gösteriliyor"

Yumaklı, tarım sigortalarının dolu, don, fırtına, sel ve su baskını, yaban domuzu, ölüm, zorunlu kesim, yavru ölümü ve yavru atma hasarları başta olmak üzere, bitkisel ürün, sera, büyükbaş hayvan hayat, küçükbaş hayvan hayat, kümes hayvanları, su ürünleri, köy bazlı kuraklık, arıcılık ve gelir koruma olmak üzere 9 branşta faaliyet gösterdiğini söyledi.

"Bugüne kadar 22,4 milyondan fazla poliçe düzenlendi"

Açıklanmada ilk poliçenin kesildiği 1 Haziran 2006'dan bugüne kadar toplam 22 milyon 472 bin 653 poliçe düzenlendiği belirtilerek şu bilgiler paylaşıldı: