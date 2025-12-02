Üreticilere kasımda 4,2 milyar lira tazminat dağıtıldı

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kasım ayında üreticilere 4,2 milyar lira tazminat ödendiğini açıkladı.
- Tazminatlar, zirai don, dolu ve fırtına zararları ile hayvan hayat sigortaları gibi çeşitli afetler için verildi.
- Yumaklı, tarımsal üretimi desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TARSİM kapsamında üreticilere yönelik hasar tazminatı ödemelerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Yumaklı, tarımsal üretimi desteklemeyi ve çiftçilerin emeğini güvence altına almayı sürdürdüklerini vurguladı.
KASIM AYI ÖDEMELERİ AÇIKLANDI
Bakan Yumaklı, 1–30 Kasım döneminde devlet destekli tarım sigortası çerçevesinde üreticilere toplam 4,2 milyar lira hasar tazminatı aktarıldığını bildirdi.
Yumaklı, “Sürdürülebilir üretim ve gıda arz güvenliğimiz için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
ZİRAİ DON ÖDEMELERİ İLK SIRADA
Yumaklı’nın paylaştığı verilere göre kasım ayında yapılan tazminatların dağılımı şöyle oldu:
Zirai don: 3,2 milyar lira
Dolu ve fırtına zararları: 527 milyon lira
Hayvan hayat sigortaları: 447 milyon lira
Bu ödemelerle birlikte, çeşitli afet ve riskler nedeniyle zarar gören üreticilerin kayıplarının önemli ölçüde karşılandığı belirtildi.