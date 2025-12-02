Üreticilere kasımda 4,2 milyar lira tazminat dağıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TARSİM kapsamında üreticilere yönelik hasar tazminatı ödemelerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Yumaklı, tarımsal üretimi desteklemeyi ve çiftçilerin emeğini güvence altına almayı sürdürdüklerini vurguladı.

KASIM AYI ÖDEMELERİ AÇIKLANDI

Bakan Yumaklı, 1–30 Kasım döneminde devlet destekli tarım sigortası çerçevesinde üreticilere toplam 4,2 milyar lira hasar tazminatı aktarıldığını bildirdi.

Yumaklı, “Sürdürülebilir üretim ve gıda arz güvenliğimiz için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ZİRAİ DON ÖDEMELERİ İLK SIRADA

Yumaklı’nın paylaştığı verilere göre kasım ayında yapılan tazminatların dağılımı şöyle oldu:

Zirai don: 3,2 milyar lira

Dolu ve fırtına zararları: 527 milyon lira

Hayvan hayat sigortaları: 447 milyon lira

Bu ödemelerle birlikte, çeşitli afet ve riskler nedeniyle zarar gören üreticilerin kayıplarının önemli ölçüde karşılandığı belirtildi.