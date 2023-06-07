Üreticiye göre TMO'nun buğday alım fiyatı dünyadaki fiyatların iki katı Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TMO'nun buğday alım fiyatı ile teşvikler açıklandı. Buğday alım fiyatları ile ilgili görüşlerini aktaran üreticiler de fiyattan memnun olduklarını ifade etti.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ilk Kabine toplantısının ardından Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak belirlediklerini, bu fiyatlara ilave olarak bakanlığın üretim primi destekleriyle üreticilerin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçeceğini açıkladı.

Buğday alım fiyatları ile ilgili görüşlerini aktaran üreticiler fiyattan memnun olduklarını ifade etti.

"Çiftçiye yaklaşık yüzde 35'lik refah payı sağlandı"

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday alım fiyatlarının çiftçiye yaklaşık yüzde 35'lik refah payı sağladığını belirtti.

Özkan Taşpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday alım fiyatları için şu değerlendirmede bulundu:

İç piyasa ve dünya fiyatlarının üzerinde açıklanan hububat müdahil alım fiyatları üreticinin beklentileri doğrultusunda kabul gördü, üretici açıklanan fiyattan memnun.

"Buğday alım fiyatları dünyadaki fiyatların neredeyse iki katı"

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan da açıklanan fiyatların piyasa beklentilerini karşıladığını belirterek, şöyle konuştu:

Ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira olarak açıklanan alım fiyatı dünyadaki fiyatların neredeyse iki katı. Hem çiftçi hem de tüketici korunmuş oldu.

"Piyasa fiyatlarının üstünde"

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Eren de açıklanan fiyatların yeni hasat edilecek ürünler için makul olduğunu, piyasa fiyatlarının üstünde olduğunu söyledi.