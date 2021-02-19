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    Üretimde kullanılan petrol ürünlerinin tesislere tesliminde ÖTV sıfırlandı

    Petrokimya tesislerinde üretilen ve ÖTV'ye tabi olmayan ÖTV (I) sayılı listedeki petrol ürünlerinin rafinerilere ve petrokimya tesislerine imalatta kullanılmak üzere tesliminde ÖTV sıfırlanıyor.
    • REUTERS
    • 19.02.2021 - 15:09
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    Üretimde kullanılan petrol ürünlerinin tesislere tesliminde ÖTV sıfırlandı

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, rafinerici lisansı ve işletme lisansı kapsamında üretim faaliyetinde bulunan petrokimya tesislerinde üretilen özel tüketim vergisi (ÖTV) (I) sayılı listede yer alan petrol ürünlerinin, üretildiği tesislerde ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanımı için tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirildi.

    İMALATTA KULLANILMAK ÜZERE TESLİMİNDE ÖTV TUTARI SIFIR

    Bu ürünlerin rafineri ve petrokimya tesisleri arasında, petrokimya tesisleri arasında ve rafineriler arasında imalatta kullanılmak üzere tesliminde de ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak.

    Petrol

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