Ürettiği malları internetten satanlara vergi muafiyeti şartları

Evlerde imal ettikleri malları, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar, vergi muafiyetinden yararlanması için vergi dairelerinden "esnaf vergi muafiyeti belgesi" alacak.

Evlerinde üretim yapıp internetten satanların vergiden muaf olacakları açıklanmıştı, şimdi detayları açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girerek konuya dair ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

ESNAF MUAFLIĞI

Yapılan yasal değişiklikle, 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere evlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı tanındı. Ayrı bir iş yeri açmadan ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan oturdukları evlerde imal ettikleri malları, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar "esnaf muaflığı" kapsamına alındı.

EVDE ÜRETİLİP SATILDIĞINDA VERGİDEN MUAF OLACAK ÜRÜNLER

Tebliğe göre, evlerde kendi el emekleriyle imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri bir iş yeri açmadan satanlar esnaf muaflığından faydalanabilecek.

ÜÇ YILDA BİR YENİLENECEK

Muafiyetten yararlanılması için ikametgahın bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak "esnaf vergi muafiyeti belgesi" alınacak. Bu belgeyi alarak esnaf muaflığından faydalananların 3 yılda bir tarha yetkili vergi dairelerine başvurarak durumlarını güncellemeleri önem taşıyor.

BANKADA TİCARİ HESAP AÇILACAK

Türkiye'de kurulu bankalarda internetten gerçekleştirilen satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılması için bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsili gerekecek. Bankalar da bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 4 gelir vergisi tevkifatı yapacak ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri beyan edip ödeyecek.

YANINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRIRSA

Esnaf muaflığından yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı yüzde 2 olacak. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az 10 gün çalıştırılması gerekecek.

BİR YILDA CİRO 240 BİNİ AŞMAMALI

Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 2021 yılı için 240 bin lirayı aşması halinde, içinde bulunulan takvim yılında esnaf muaflığından faydalanılabilecek, izleyen takvim yılının başından itibaren ise bu haktan yararlanılamayacak.

Muaflığa ilişkin şartları kaybedenler, izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar aynı muafiyetten faydalanamayacak.

Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerli olacak.

Esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri bulunmayacak.

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İHRACATA VERGİ MUAFİYETİ

Öte yandan, tebliğle, elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı kapsamında elde edilen kazançlarda indirim sağlanmasına ilişkin esaslar da düzenlendi.

Buna göre, tam mükellef gerçek kişilerin, Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50'si, kazancın elde edildiği takvim yılına ait verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılabilecek.

GÜMRÜK BEYANNAMESİNDEN İNDİRİM KONUSU

İlgili Gümrük Genel Tebliği uyarınca miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15 bin euroyu geçmeyen mallar için dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi düzenlenebileceğinden, miktar veya değer itibarıyla bu sınır içinde yer alan malların ihracatından elde edilen kazançlar beyanname üzerinden indirim konusu olabilecek.