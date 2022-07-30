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    Ürünlerin lisanslı depolarda kalma süresi 12 aya indi

    Lisanslı depolar tarımın tamalayıcısı olarak öne çıkıyor. Lisanslı deposu olan ya da bu depolara yakın bulunan iller şanslı sayılıyor.
    • 30.07.2022 - 10:51
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    Ürünlerin lisanslı depolarda kalma süresi 12 aya indi

    Tarımsal ürünlerin hasat döneminden itibaren 24 ay olan lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi, 12 aya çekildi.

    AA'nın haberine göre, Ticaret Bakanlığı'nın, Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Aynı cins ürünler bir önceki yılki ürünlerle karıştırılacak

    Buna göre, lisanslı depolarda, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri, aynı cins, grup, sınıf ve derecelerde olmaları şartıyla bir önceki yıl ürünleriyle karıştırılarak depolanabilecek.

    Ayrıca, hasat döneminden itibaren ürünlerin lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi 24 aydan 12 aya indirildi. Bu süre Toprak Mahsulleri Ofisine ait ürünler için 24 ay olarak uygulanmaya devam edecek.

    Ürünlerin lisanslı depolarda kalma süresi 12 aya indi #1

    Azami depolama süresi daha önceki ürünler için 24 ay olacak

    Azami depolama süresi, depolama döneminin başlangıcı 1 Ağustos 2022 tarihi ve sonrasında olan ürünler hariç, hasat dönemi 2022 yılı ve öncesi olan ürünler için 24 ay olarak uygulanacak.

    Ürünlerin lisanslı depolarda kalma süresi 12 aya indi #2


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