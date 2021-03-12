Ürünlerin Türkiye ve AB'de karşılıklı tanınma yönetmeliği yenilendi

Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği'nde ortak bir düzenlemeye tabi olmayan ürün gruplarının piyasada bulundurulası ile ilgili yeni kararlar alındı.

Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği'nde (AB) ortak bir düzenlemeye tabi olmayan ürün gruplarının Türkiye ve AB piyasasında serbest dolaşımını teminen karşılıklı tanıma prensibinin uygulanması esaslarını belirleyen yönetmelik yenilendi.

TÜRKİYE'DE VEYA AB ÜYESİ BİR ÜLKEDE YASAL OLARAK PİYASADA BULUNDURULAN ÜRÜNLERİN SERBEST DOLAŞIMI HAKKINDA

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan düzenlenmemiş alanda karşılıklı tanıma yönetmeliğine göre, Türkiye'de veya AB üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin serbest dolaşımı esas olacak.

O ÜRÜNÜN ORTAK DÜZENLEMESİ YOKSA, PİYASADA BULUNDURULMASINDA KAMU YARARI GÖZETİLECEK

AB üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin, piyasada bulundurulmasına ilişkin önlemler yetkili kuruluşlar tarafından ancak meşru bir kamu yararı gerekçesiyle ulusal teknik kurala dayanılarak alınacak.

ÜRÜNLERİN BULUNDURULMASINA YÖNELİK GÖNÜLLÜ BİR KARŞILIKLI TANIMA BEYANI

Türkiye'de veya AB üyesi bir ülkenin piyasasında bulundurulan veya bulundurulması hedeflenen bir ürün veya ürün grubunun Türkiye'de ya da AB üyesi ülkede yerleşik imalatçısı, bu ürün veya ürün grubunun Türkiye veya bir başka AB üyesi ülkenin piyasasında yasal olarak bulundurulduğunu gösteren gönüllü bir karşılıklı tanıma beyanı düzenleyebilecek.

BEYANIN YAYINLANMASI

Ticaret Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliğine göre, karşılıklı tanıma beyanı, AB üyesi ülkenin yetkili kuruluşunca yapılabilecek bir değerlendirmede kullanılmak amacıyla, o ülkenin gereklerine göre yetkili kuruluşa kağıt ortamında veya elektronik ortamda sağlanabilecek ya da internet üzerinden yayınlanabilecek.

YASAK ÜRÜNLERİN PİYASADA BULUNDURULMASI ASKIYA ALINABİLECEK

Yetkili kuruluş, ürünün normal ve öngörülebilir makul kullanım koşullarında insan sağlığı veya güvenliği ya da çevre açısından etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşun acil müdahalesini gerektiren ciddi risk taşıyorsa veya piyasada bulundurulması genel ahlak ve kamu güvenliği gerekçesiyle genel olarak yasaklanmışsa değerlendirmesi devam ederken ürünün piyasada bulundurulmasını askıya alabilecek.