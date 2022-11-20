Uşak'ta kurulan fabrika ürünlerin elde kalmasını önledi

Ziraat odasının devlet desteğiyle kurduğu fabrika sayesinde artık üreticinin ürünü tarlada kalmayacak.

Uşak'ta, Eşme Ziraat Odası'nca işletilen fabrikada hazırlanan turşu, "Ezo Gurme" markasıyla raflardaki yerini aldı.

Uşak'ta, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 1 milyon 300 bin lira hibe desteğiyle kurulan fabrikada üretilen turşu, "Ezo Gurme" markasıyla Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor.

Fabrika bölgedeki ürünlerin değerlendirilmesi için yapılandı

AA'nın haberine göre, bölgedeki yaklaşık 20 bin dekar alanda yetiştirilen biber, salatalık, karnabahar ve lahana gibi ürünlerin değerlendirilmesi, ayrıca çiftçilerin daha fazla kazanç sağlaması amacıyla çalışma başlattı.