Uşak'taki lavanta üretim alanı artıyor

AA

Uşak'ta ilk lavanta bahçesi, 2018 yılında İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sağladığı 55 bin fide desteğiyle Ulubey ilçesinde kuruldu.

Kentte 55 dekarlık bahçede başlayan lavanta üretimi, bugün 970 dekarlık alana ulaştı.

İlk kurulan bahçeyi örnek alan birçok çiftçi, kendi tarlalarını lavanta bahçesine dönüştürdü.

Lavanta üretim alanı 2021 yılında 330, 2022 yılında 600, bu yıl itibarıyla 970 dekara çıktı.

Kent merkezinde 200, Ulubey ilçesinde 375, Eşme ilçesinde 250, Banaz ilçesinde de 145 dekarlık lavanta bahçesi bulunuyor.

Kentte lavanta üretimi ise 550 tona yükseldi.

Lavantadan lavanta yağı, lavanta kolonyası, lavanta balı, lavanta sabunu gibi ürünler elde ediliyor.

Kentte ilk lavanta bahçesini kuran Haşim Deniz Öziş, ilk başladığında diğer çiftçilerin yadırgadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

Lavanta kolonyası, yüzey temizleyicilerini yapmaya başladık. Bunun yanında bir de turizm boyutu var. Bu tarafı ciddi anlamda katkıda bulunuyor bize. Bahçemizde geçen yıl 20-25 bin civarında ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu yıl 35-40 bin civarında bir ziyaretçi bekliyoruz.