UTP Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet kapsamı genişledi

TCMB, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyetini sunması için UTP Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye izin verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), UTP Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine dair kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK KARARI İLE FAALİYET İZNİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Karara göre, UTP Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyetini sunması onaylandı. Bu kapsamda şirkete, ödeme hizmeti sunmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı ile verilen faaliyet izni kapsamının genişletildiği belirtildi.

Söz konusu karar, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.