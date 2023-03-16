Uygunsuz sanayi ürünlerine 47,4 milyon liralık ceza kesildi Geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğundaki ürünler incelendi ve uygunsuz görünenlere toplam 47,4 milyon liralık ceza yansıdı. Bu ürünlerden en fazla ceza alan ürün asansörler oldu.

İnsan hayatı için öncelikli yer taşıyan asansörler, basınçlı ekipmanlar ve gaz yakan cihazlar gibi ürünler denetleniyor.

Bu ürünlerin denetimi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunuyor.

2022'de bu anlamda 39 bin 412 ürün geçen yıl denetlendi ve 4 bin 123'ü ilgili mevzuatlara aykırı bulunurken, 47 milyon 433 bin 538 liralık ceza uygulandı.

Öte yandan 231 üründe uygunsuzluğun giderilmesi için süre tanındı.

Her 100 üründen 11'i uygunsuz

Geçen yıl denetlenen her 100 üründen 11'i uygunsuz bulunurken, denetlenen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 10,5 olarak belirlendi.



Denetime tabi tutulan ürünler

Bakanlığın Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan asansörler, basınçlı ekipmanlar ve gaz yakan cihazlar gibi ürünler denetime tabi tutuldu.

Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün: Asansörler

Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları yüzde 26,8 ile asansör olarak tespit edildi. Asansörü, yüzde 13,03 ile makineler, yüzde 9,59 ile enerji verimliliği izledi.

Günlük hayatın vazgeçilmez parçası olan asansörler, geçen yıl en çok para cezası verilen ürün grubu oldu.

Bu dönemde asansör ürününe yönelik ürün denetimi ile birlikte asansörlere yönelik bakım faaliyeti yürüten firmalara, periyodik kontrol faaliyeti yürüten A tipi muayene kuruluşlarına ve bina sorumlularına ilişkin hizmet denetimi faaliyetlerine yönelik olmak üzere toplam 10 bin 167 denetim gerçekleştirildi.

İncelenen ürünlerin 2 bin 725'i uygunsuz bulundu. Bunların 255'i teste giderken 140'ı için düzeltme süresi verildi.

Asansörlere 33,8 milyon liralık ceza

Uygunsuz bulunan asansörlere 2022 yılında toplam 33 milyon 765 bin 104 lira ceza uygulandı.

En çok idari para cezasının verildiği diğer ürün grupları ise 5 milyon 205 bin 530 lirayla elektrikli ekipmanlar ve 2 milyon 991 bin 698 lirayla makineler oldu.