Petrol
113.23
1.16%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
481.417
-1.89%
BTXN Coin
14.25
2.29%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Uzaktan YUVAM hesapları açılabilecek

    Gurbetçilerin birikimlerini değerlendirmek ve Türk Lirası mevduatları artırmak için başlatılan YUVAM hesaplarının, artık uzaktan kimlik tespiti şeklinde de açılabileceği açıklandı.
    • 18.05.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 12:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uzaktan YUVAM hesapları açılabilecek

    Önce gurbetçilerin sonra da yurt dışında yaşayan yabancıların birikimlerini değerlendirmek için açılan hesaplarda kolaylık sağlanması için uzaktan kimlik tespiti yapılması yolu tercih edilebilecek.

    Uzaktan kimlik tespiti yoluyla müşteri kabulüne olanak tanındı

    AA'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları kapsamında uzaktan kimlik tespiti yoluyla müşteri kabulüne imkan sağlanan bir karar verildi.

    YUVAM kapsamında hesap açmak kolaylaştı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları ile mavi kart verilen gerçek kişilerin T.C. nüfus cüzdanı, mavi kart ve pasaport kullanarak uzaktan kimlik tespiti yoluyla YUVAM kapsamında hesap açmalarına olanak tanındı.

    Uzaktan YUVAM hesapları açılabilecek #1

    Aracı kurumlar da uzaktan kimlik tespiti ile hesap açabilecek

    Böylelikle ayrıca aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin ve finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin de uzaktan kimlik tespiti yoluyla hesap açabilmelerinin önü açıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Kirayı ödemediği gerekçesiyle evi mühürlendi
    3. Sayfa

    Kirayı ödemediği gerekçesiyle evi mühürlendi

    Zonguldak'ta eşini rahatsız eden komşusunu vurdu
    3. Sayfa

    Zonguldak'ta eşini rahatsız eden komşusunu vurdu

    250 $ ile başladı hesabında şu an 8000 $ birikti!
    Milyoner Olan Türkler

    250 $ ile başladı hesabında şu an 8000 $ birikti!

    Görüş Bildir