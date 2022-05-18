Uzaktan YUVAM hesapları açılabilecek

Gurbetçilerin birikimlerini değerlendirmek ve Türk Lirası mevduatları artırmak için başlatılan YUVAM hesaplarının, artık uzaktan kimlik tespiti şeklinde de açılabileceği açıklandı.

Önce gurbetçilerin sonra da yurt dışında yaşayan yabancıların birikimlerini değerlendirmek için açılan hesaplarda kolaylık sağlanması için uzaktan kimlik tespiti yapılması yolu tercih edilebilecek.

Uzaktan kimlik tespiti yoluyla müşteri kabulüne olanak tanındı

AA'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları kapsamında uzaktan kimlik tespiti yoluyla müşteri kabulüne imkan sağlanan bir karar verildi.

YUVAM kapsamında hesap açmak kolaylaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları ile mavi kart verilen gerçek kişilerin T.C. nüfus cüzdanı, mavi kart ve pasaport kullanarak uzaktan kimlik tespiti yoluyla YUVAM kapsamında hesap açmalarına olanak tanındı.

Aracı kurumlar da uzaktan kimlik tespiti ile hesap açabilecek

Böylelikle ayrıca aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin ve finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin de uzaktan kimlik tespiti yoluyla hesap açabilmelerinin önü açıldı.