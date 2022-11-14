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    Uzmanlar altına yatırım yapanların kazanacağını söylüyor

    ABD'nin enflasyonu açıklandı ve ons altın değerlendi. ABD'de değerlenen ons altının yurt içine yansımaları merak ediliyorken sektörden yatırımcılara mesaj geldi.
    • 14.11.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 17:13
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    Uzmanlar altına yatırım yapanların kazanacağını söylüyor

    ABD’de enflasyon oranının yüksek çıkmasının ardından altın yine dünya gündeminde yerini aldı.

    Kırşehirli kuyumcu Ahmet Durukan, altına yatırım yapanların uzun vadede daima kazanacaklarını söyledi.

    "Altın ilerleyen günlerde daha çok para edecek"

    İHA'nın haberine göre, Durukan, "ABD'de enflasyon rakamlarının yüksek çıkması altın fiyatlarını ve altını yeniden dünya gündemine aldı. Altın dünyada emtia olarak en ucuz madde. Elinizde bulunan altınlara çok sıkı sarılın. Altın ilerleyen günlerde daha çok para edecek. Elinizde bulunan altınları bozdurmayın. İlerleyen günlerde daha fazla para kazanacaksınız. Ekim ayında 998 liraydı. Altın alanların kazanacağını söylemiştik. Kasım ayında da altın ve altına yatırım yapanlar kazanacaklar." diye konuştu.

    Uzmanlar altına yatırım yapanların kazanacağını söylüyor #1

    "Zor günlerin en iyi arkadaşı altın"

    Türkiye’de yaşayan insanların yatırım aracı olarak toprak ve altın alımlarını tavsiye eden Ahmet Durukan, "Doları olanların da altına yatırım yaptığında daha iyi para kazanacağını öngörüyoruz. 18,14, 22 ayar hiç fark etmiyor. Altın alanların kazanacaklarını öngörüyoruz. Zor günlerinizin en iyi arkadaşı altındır." dedi.


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