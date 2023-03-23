Uzmanlar, deprem enkazlarının geri dönüşümü konuştu Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği, deprem bölgesindeki 100 milyon ton enkazın yüzde 80'inin geri dönüşüm yapılabileceğini hatırlattı.

AA

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan büyük deprem felaketi sonrası birçok sektör çalışmalarını hızlandırarak yaraları sarmaya çalışıyor.

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Başkanı Fatih Eren, deprem bölgesinde yıkılan ve yıkılmayı bekleyen bağımsız birimden 100 milyon ton kütle ortaya çıkacağını ve dernek olarak bu dönüşümde görev almaya hazır olduklarını bildirdi.

"Dönüşümü yapabilmek adına hazırız"

Eren, toplumun psikolojisini bir nebze olsun iyileştirmek adına bir an önce bölgedeki geri dönüşüm çalışmalarının başlaması gerektiğini, geri dönüştürülebilir ekonomik değeri korumak ve dönüşümü yapabilmek adına hazır olduklarını belirtti.

"Enkazın yüzde 80'i geri dönüştürülebilir"

Eren, bugün Türkiye'nin AR-GE ve geliştirilen teknoloji altyapısıyla birlikte sıralamada Avrupa'daki birçok ülkenin önünde yer aldığını aktararak, şu açıklamayı yaptı:

İçimizi burkan bu büyük felakette ortaya çıkan enkaz ve ev içi araç ve gereçlerin neredeyse yüzde 80'i geri dönüştürülebiliyor. GEKADER olarak yaptığımız hesaplamalarda 11 ilde toplamda 582 bin yıkılan ve yıkılmayı bekleyen bağımsız birimden 100 milyon ton kütle ortaya çıkacak. Bu kütlenin geri dönüşümü yapıldıktan sonra ortaya yaklaşık olarak 20 milyar TL'lik bir kaynak çıkmış olacak. GEKADER üyeleri olarak bizler bu dönüşümde elimizi enkazın altına sokmaya hazırız.

"Geri dönüşüm direkt olarak ülke ekonomisine katma değer üretir"

Çalışmalar sırasında asbestten korunma noktasında da yapılması gerekenlere ilişkin bilgi veren Fatih Eren, şunları kaydetti: