Uzmanlar Kahramanmaraş merkezli depremleri 'binlerce yılda bile görülmesi zor' olarak tanımlıyor Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, yarattığı tahribat nedeni ile "asrın felaketi" olarak tanımlanmıştı. Ancak uzmanlar, yaşananın asrın değil binlerce yılın felaketi olduğunu söylüyor.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından bilim adamları da yaptıkları çalışmaların ışığında birikimlerini, görüşlerini aktarmaya ve uyarılarını sıralamaya devam ediyor.

"500 yıllık gerilimin sonucu"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Bayrak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 500 yıllık gerilimin sonucunda meydana geldiğini söyledi.

"Art arda 2 yıkıcı deprem dünya üzerinde daha önce gözlemlenmedi"

Art arda 2 yıkıcı depremin dünya üzerinde daha önce gözlemlenmediğini dile getiren Prof. Dr. Bayrak, şu bilgileri aktardı:

6 Şubat depremi bekleniyordu. Deprem yaklaşık 500 yıllık gerilimin eseridir. İkinci deprem ise sürpriz depremdi. Elbistan fayı üzerindeki bu deprem günümüze kadar bu büyüklükte bir deprem üretmemişti. Bir bölgede aynı gün 2 yıkıcı deprem olması dünya üzerinde daha önce gözlemlenmedi. İkinci deprem, ilk depremin aktardığı yeni gerilme sonrasında fayın kırılması ile meydana geldi. Bu depremler asrın değil; binlerce yılda bile görülmesi zor bir felaket.

"Samsun risk altında"

Depremlerin önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Bayrak, geçen günlerde Samsun açıklarında meydana gelen depremlerin genel olarak denizin içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu.

Günümüzde depremleri önceden tahmin etmek mümkün değildir. Yalnızca istatistiksel olarak tahminler yapılabilir. Bu da fiziksel parametrelerin ve küçük depremlerin sürekli takibi ile olur. Ancak depremler ani geliştikleri için bu yöntemler de tam anlamıyla sonuç vermez. Karadeniz’de Batum ve Bartın’da son 50 yılda 2 büyük deprem meydana geldi. Samsun açıklarında görülen depremler de Batum ve Bartın depremlerinde olduğu gibi ters fay olup, bindirme zonunda meydana gelmiştir. Ancak Samsun, güneyinden geçen Kuzey Anadolu fay hattı nedeniyle risk altındadır. 7 ve üzeri bir deprem şehrimizde büyük yıkıma neden olur.

Tarımsal alanlara yapılan ve imar yasalarına uygun yapılmayan binalara dikkat

Bayrak, özellikle özellikle dolgu alanlarına, tarımsal alanlara yapılan ve imar yasalarına uygun yapılmayan binalarda yıkımların oluşabileceği görüşünde.