Uzmanlar koronavirüsün ekonomiye getirdiği değişiklikleri konuştu

Dünya Pazarlama Zirvesi, dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Philip Kotler öncülüğünde pazarlamanın duayen isimlerini bir araya getirdi.

Dünya Pazarlama Zirvesi (eWMS), "Kritik Zamanlarda Fikirler" temasıyla dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Philip Kotler öncülüğünde pazarlamanın duayen isimlerini dijital ortamda buluşturdu.

48 saat süren zirveyi, 104 ülkede eş zamanlı olarak yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi takip etti.

“SALGINDAN DOLAYI DÜNYA ÜZERİNDE BİRÇOK İNSANIN EĞİTİM VE KARİYERİ ZARAR GÖRDÜ”

Zirvenin açılışında konuşan Prof. Philip Kotler, koronavirüs salgınıyla özellikle Çin ve Asya ülkelerinde yoksulluğun tekrardan artmaya başladığını ve salgından dolayı dünya üzerinde birçok insanın eğitim ve kariyerinin derinden zarar gördüğünü ifade etti.

“BAZI SEKTÖRLERİN SATIN ALMALARINDA HIZLI DÜŞÜŞLER YAŞANDI”

Tüketicilerin de özellikle acil ve önemli şeylere daha fazla harcama yapmaya başladığını ifade eden Kotler, “Bazı sektörlerin satın almalarında hızlı düşüşler oldu. Özellikle dijital satın alımlarda artışlar oldu. Koronavirüsün, dijital çağa geçiş hızımızı artırdığını söyleyebiliriz.” dedi.

“BAZI SEKTÖRLER HIZLI, BAZILARI YAVAŞ ATLATACAK”

Kotler, sağlık, gıda, bankacılı ve finans sektörü, inşaat, üretim ve büyük şirketler salgın sürecinden hızlı bir iyileşme göstererek çıkacağına işaret ederek, restoranlar, barlar, küçük işletmeler, oteller, havayolu şirketleri, okullar ve müzelerin bu süreçte daha yavaş iyileşme göstereceğini söyledi.

“YENİ STRATEJİLER DEVREYE GİRECEK”

Koronavirüs salgınından iyileşmede kısa dönemli stratejilerin, dijital pazarlama, yatırımlar, müşteri hizmetleri yatırımları, reklam çalışmaları ve marka aktivizmini artırmakla olacağının altını çizen Kotler, “Şirketlerin uzun dönemli iyileşme stratejileri ise pazardaki maliyet, talebin gelecek seviyesinin tahin edilmesi ve şirketin gelecekte ne seviyede olacağına karar vermesiyle bağlantılı.” şeklinde konuştu.

“EKONOMİK BÜYÜME, GELECEK 2 İLA 4 YIL İÇERİSİNDE SAĞLANACAK”

Kotler, koronavirüs sonrası toparlanmanın "U" şeklinde olabileceğini belirterek, "Ekonomide tam istihdamın ve yıllık yüzde 2’lik ekonomik büyümenin gelecek 2 ila 4 yıl içerisinde sağlanacağını düşünüyorum. Koronavirüs, geleneksel kapitalizmden sosyal kapitalizme geçişi teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"SALGIN HEPİMİZ İÇİN GERÇEKLİK KONTROLÜ HALİNE GELDİ"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne göre turizmin geçen yıl küresel ticaretin yüzde 7'sini oluşturduğunu ve dünya çapında uluslararası turist girişlerinin geçen yıl 1 milyar 500 milyona ulaştığını anımsattı.

Yavuz, geçen yıl turizm ve seyahat endüstrilerinin dünya genelinde istihdamın yüzde 10'unu desteklediğini dile getirerek, “Bu yıl, sektör için gerçekten umut verici bir yıl gibi görünüyordu ancak salgın turizm sektörlerinin her bölümünü etkiledi.” dedi.

“ULUSLARARASI TURİZMDE YÜZDE 60-80 DÜŞÜŞ”

Yavuz, turizmin en kırılgan sektörlerden biri olduğunu belirterek, “Birkaç kuruma göre, bu salgının uluslararası turizmde yüzde 60-80 düşüşe neden olacağı tahmin ediliyor. Turizm işletmeleri en çok virüsün kontrol altına alınmasına yönelik önlemlerden etkilenmiştir." dedi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE 400 BİNDEN FAZLA YENİ ÜRÜN PAZARA ÇIKTI"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise zirvede yaptığı konuşmada “Yenilikçilik hem firma hem de ulusal anlamda lokomotif hale gelmeli. Nitekim küresel verilere göre, bu pandemi sürecinde bugüne kadar yaklaşık 400 binden fazla yeni ürün pazara verilmiştir.” dedi.

"İSTANBUL, MARKA ŞEHİR OLARAK PANDEMİ SONRASINDA ÖNEMİNİ ARTIRACAK"

İstanbul’un marka şehir olarak pandemi sonrasında önemini artıracağını belirten Avdagiç, deniz, demir ve karayolu taşımacılığı bakımından “hub” olma özelliğine sahip olan İstanbul’un jeo-stratejik açıdan da lojistik merkez olmaya çok elverişli olduğunu kaydetti.

“KORANAVİRÜS SALGINI, TEDARİK VE LOJİSTİKTEKİ AKSAMALARI ORTAYA KOYDU”

Avdagiç, pandemi sürecinin küresel ölçekte işleyen tedarik ve lojistikteki aksamaların pazardaki talebinin karşılanamamasının ortaya çıkarabileceği aksamaları açıkça gösterdiğini belirterek, "Bu durumda İstanbul gibi bölgesel anlamda tedarik ve lojistik desteklerin çok daha hızlı verilebileceği konumlar çok önemli hale geldi. Güçlü ve esnek çalışabilen KOBİ kapasitesi, genç ve enerjik insan kaynağı ve kültür ile sağlık alanındaki potansiyeli ile birlikte dikkate alındığında pandemi sonrasında İstanbul destinasyonunun çok sayıdaki mal ve hizmet bakımından tedarik ve lojistik ihtiyacının optimum karşılanabileceği bir merkez olma ihtimalini artırmıştır." yorumunda bulundu.