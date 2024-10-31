Uzmanlar online alışverişte sanal kart kullanılmasını öneriyor

AA

Tüketiciler Derneği'nce (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, Türkiye'de kasım ayında düzenlenmesi planlanan online alışveriş ve indirim günleri için tüketicilere uyarılarda bulundu.

Küçük, e-ticarette kasım ayına yayılması beklenen indirim konseptinde tüketicilerin bilinçli ve temkinli olması gerektiğini söyledi.

TÜKETİCİLERE 11 ÖNERİ

E-ticarette planlanan indirim günlerinde online alışveriş yapan tüketicilere 11 öneri:

1. SANAL KART KULLANIN

Levent Küçük, "Tüketicilerimizden yoğun geçmesini öngördüğümüz bu günlerde mağdur olmamak için çok dikkatli olmalarını istiyoruz." diyerek, alışverişlerde kullanılan banka kartları ve kredi kartlarının kullanımına da özellikle vurgu yaptı.

2. GÜVENLİ İNTERNET SİTESİNDEN ALIŞVERİŞ YAPIN

Bu konuda en kritik konunun güvenli internet sitesinden alışveriş yapılması olduğuna dikkati çeken Küçük, şu uyarılarda bulundu:

Bu dönemde biz özellikle tüketicilerimize, nispeten daha güvenli olduğu için sanal kart kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü sanal kartta tanımlanmış limitle alışveriş yapıyorsunuz.

3. GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİ KULLANIN

Güvenli internet sitelerini tercih etmenin yanında bir de mutlaka onaylı güvenli ödeme sistemi kullanmak gerek ve asla kart bilgi ve şifrelerinin başkalarıyla paylaşılmaması lazım.

4. SORUN YAŞAYANLAR EMNNİYETE BAŞVURMALI

Eğer tüketiciler bir sahte internet sitesi ile karşılaşırsa hemen emniyet birimlerine müracaat edip suç duyurusunda bulunmalı.

5. ÜRÜNÜN ALINDIĞI YER İLE ÖDEME YAPILAN İSİM UYUMLU OLMALI

Farklı isim ve unvanlara EFT ve havale yapılmaması gerekiyor. Ürünün alındığı yer ile ödeme yapılan isim uyumlu olmalı. Satıcı ile paranın gönderildiği kişinin aynı olması gerek, elimizde mutlaka faturamız olmalı.

6. KARŞIMIZDA YASAL MUHATAP OLMALI

Sosyal medyadan alışveriş yaparken lütfen dikkatli olsunlar. Çünkü eğer alışveriş yaptığınızda karşınızda bir yasal muhatap yoksa, alışveriş karşılığı elinizde faturanız yoksa, ticaret odasına, vergi dairesine kayıtlı bir satıcı yok ise yasal haklarınızı arayamazsınız. Karşınızda bir yasal satıcı olmalı ve güvenli bir internet sitesinden alışveriş yapmalıyız.

7. STOKTA OLMAYAN ÜRÜN OYUNUNA DİKKAT

Bazı işletmeler yasak olmasına rağmen stoklarında olmayan ürünleri satışa koyuyorlar. Dolayısıyla tüketiciler satın aldıkları ürünün stokta olup olmadığına, kaç adet bulunduğuna lütfen dikkat etsin.

8. KARGODA KONTROL

Özellikle bu süreçte kargolarda çok yoğunluk yaşanıyor, gecikmeler oluyor, bazen ürünler veya kargo paketleri yıpranmış oluyor. O anlamda mümkünse ürün teslim edildiğinde kargo paketini kargo elemanıyla birlikte açsınlar, kontrol etsinler, aksi bir durumda iade sürecini başlatsınlar.

9. İhtiyaça uygun alışveriş yapılmalı.

10. Alışveriş yapılacak internet siteleri iyi araştırmalı.

11. Alınacak ürünü birkaç siteden fiyat-ürün bazında karşılaştırmalı.







