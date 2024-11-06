Uzmanlar, Trump'ın Fed'in politikasını etkileyebileceğini öngörüyor

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Uzmanlar, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesiyle faizlerin beklentilerin üzerinde kalabileceğini hesaplıyor.

Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi daha erken bırakabileceği öngörüsünde bulundu.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikalarının gelecek dönem içerisinde enflasyondaki düşüşü nispeten sınırlayabileceğini söyledi.

"VARLIK FİYATLARI BASKI ALTINDA"

Faizlerin, beklentilerin üzerinde kalabileceğine işaret eden Ergezen, seçim sonucunda dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareketin görüldüğünü, böylece genel olarak varlık fiyatlarının nispeten baskı altında kaldığını ifade etti.

ALTINDA DEĞER KAYIPLARI

Dolar endeksindeki yükselişle birlikte paritelerde, altın tarafında, kıymetli metallerde, endüstriyel metallerde değer kayıplarının olduğunu aktaran Ergezen, ABD ekonomisinin güçlü kalacağına yönelik tahminlerin ABD tarafında sermaye ve para piyasalarında daha güçlü görünümün oluşmasına neden olabileceğini kaydetti.

Ergezen, özellikle emtia tarafında hareketli bir piyasanın görüldüğünü belirtti.

TRUMP TARİFELERE VURGU YAPTI

Daha güçlü bir dolar beklentisiyle emtia tarafında gerilemelerin olduğunu ifade eden Ergezen, "Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte özellikle tarifelere yönelik vurgu yapıyor olması yani uluslararası ticaretin etkilenebilecek olması, varlık fiyatları ve emtia üzerinde baskıyı artıran unsurlardan bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

KRİPTO PARALAR

Ergezen, Trump'ın başkan seçilmesinin en fazla fayda sağladığı alanlardan bir tanesinin kripto paralar olduğunu dile getirdi. Bitcoin'in yüzde 8'in üzerinde değer kazandığını kaydeden Ergezen, "Trump'ın kripto varlıklara çok daha sıcak baktığını biliyoruz." dedi.

Trump'ın hem seçim süreci hem de öncesinde kripto varlıklara ilişkin açıklamaları olduğunu anımsatan Ergezen, bundan sonra da kripto para piyasasının muhtemelen daha fazla güçlenebileceğini dile getirdi.