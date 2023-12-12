Uzmanlar uyardı! İş yerini kapatanlar, oda ve sicil kayıtlarını da sonlandırmalı İş yerini kapatmak isteyen biri, genellikle vergi dairesinden kapanışını verdikten sonraki aşamaları takip etmiyor ve oda kaydı ile birlikte ticaret sicilini kapatmadığı için de her iki kuruma ayrı ayrı borcu birikmeye devam ediyor.

Özel Haber

Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeler sırasında zamanında bir iş yeri açmış, bu iş yerinin vergi kaydını sonlandırmış emeklilerin bazıları bir engelle karşılaştı.

Bu emekliler, meslek odası kaydı ve ticaret sicilinde açık göründükleri için halen çalışıyor gözükmüş ve ikramiyelerini alamamıştı.

Ülkemizde muhasebecilerin bile gözünden kaçan durum, hem kişinin borcunu katlıyor hem de bazı ayrıcalıklardan yararlanmasının önünde engel oluyor.

İş yeri kapanışında yapılacaklar

İş yeri açılırken ya ticaret ya da esnaf siciline kayıt olunuyor. İş yerleri kapatıldığında ise sicilin de kapatılması gerekiyor.

Siciller açık kaldığı sürece aidat borcu birikiyor ve bazı uygulamalardan yararlanmanın önü kesiliyor.

Gündemdeki konu ile ilgili olarak TESK Başkanı Bendevi Palandöken de vergi kaydını sildirmiş ve çalışmayan ancak oda kaydını sildirmemiş olan emekliler için 5 bin liralık ikramiyenin yolunun açılması çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise çalışan emeklilere de ikramiyenin verileceğini açıkladı ve bu statüde olan emeklilerin de önündeki engel kalktı.

"Şirketini kapatan oda kaydını ve ticaret silicini de kapatsın"

Ancak uzmanlar, bu durumda olanlara bir uyarıda bulunarak şöyle konuşuyor: