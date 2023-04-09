Uzmanlar uyarıyor: Hamsiyi biz yemiyoruz somon yiyor, avcılığı yasaklanmalı Hamsi yeterince büyümeden avlandığı için nesli tehlikeye girdi diye boğazlar ve Marmara'da avcılığı yasaklanarak tedbir alındı. Ancak uzmanlar, bu tedbirin yetersiz olduğunu ve yeni tedbirlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

DHA

ORDU Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, bu sene yakalanan hamsinin, insan gıdası olarak tüketilmediğini ve fabrikalarda ham madde olarak değerlendirildiğini belirtti. Aydın'a göre bu ham madde de Karadeniz'de kültür balıkçılığı ile üretilen Türk somonunun yemi oldu.

Balıkçılar, hamside umduğunu bulamadı

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunda sona yaklaşılıyor. Karadeniz'de palamut bereketiyle sezonu açan balıkçılar, hamside umduğunu bulamadı.

Avlanabilir boy uzunluğu 9 santimin altında kaldı

Karadeniz'de avlanabilir boy uzunluğu 9 santimin altında kalan hamsinin popülasyonu olumsuz etkilendi.

Ordu'da hamsi avcılığı azaldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali verilerine göre, 2021 yılında 1 milyon kiloya yakın hamsi avcılığı yapılırken, bu rakam 2022'de 716 bin 640 kilograma düştü.

"Hamsi av yasağı, Karadeniz Bölgesi'nde de uygulanmalı"

Aydın, şubatta Marmara Bölgesi'nde uygulanan hamsi av yasağının, Karadeniz Bölgesi'nde de uygulanması gerektiğini söyledi.

"Küçük boyutta yakalanan hamsiler fabrikalara gönderildi"

Aydın, bu yıl küçük boyutta yakalanan hamsilerin balık unu ve yağı fabrikalarında işlenmek için gönderildiğini, bu durumun da hamsi stoklarında çöküşe neden olduğunu ifade etti.

"Gariptir ki hamsiyi biz yiyemiyoruz, somon yiyor"

Hamsinin somon yemi olarak kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, şöyle konuştu:

Sezon başladığı zaman, kasım ayında ilk av almaya başladığımızda, hamsi boylarında çok küçülme vardı. Fakat bir türlü hamsi avcılığı yasaklanmadı. Bu kasım ayında hamsi stokunun çok küçük boylarda olması, zaten bu sezonun küçük boylarla geçeceğini belli etmişti ama bu önlemi hala alabilmiş değiliz. Dolayısıyla bu küçük boyutlu hamsiler piyasaya insan gıdası olarak çıkmadı. Daha çok dökme balık olarak balık unu, balık yağı fabrikalarına gitti. Biz bu sene yakaladığımız hamsiyi insan gıdası olarak tüketemedik. Fabrikalarda ham madde olarak değerlendirdik. Bu da bizim Karadeniz'de kültür balıkçılığını yapmış olduğumuz Türk somonunun yemi oldu. Gariptir ki hamsiyi biz yiyemiyoruz, somon yiyor.

"Hamsi avcılığı iki yıllığına yasaklansın"

Hamsi avcılığının 2 yıl süreliğine yasaklanması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Aydın, şöyle konuştu: