Uzmanlara göre 2023'te de yeni ek rezervler bulunabilir

Türkiye'nin, tükettiği doğalgazın yüzde 99,5'ini ithal eden bir ülke olduğu için uzmanlara göre, Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşifleri enerjide dışa bağımlılığı hızla azaltacak.

Sakarya Gaz Sahası'na yakın bir lokasyonda olan Çaycuma-1 kuyusundan 58 milyar metreküplük doğalgaz keşfi müjdesi açıklandı.

Sakarya Gaz Sahası'nda rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküpe ulaştı.



Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından desteklenen "Türkiye Enerji Güvenliği Açısından Karadeniz'de Keşfedilen Doğalgaz ve Filyos Vadi Projesi" çalışmasında proje yürütücüsü olarak görev yapan BEÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan, yeni keşfi değerlendirdi.

"Türkiye'nin hem doğalgazda hem petrolde dışa bağımlılığı azalacak"

Dr. İshak Turan, doğalgaz keşiflerinin milli enerji politikasındaki paradigma değişikliğinin bir sonucu olduğunu, bu yaklaşım devam ettirilirse Türkiye'nin hem doğalgazda hem petrolde dışa olan bağımlılığının hızlı bir şekilde azalacağını belirtti.

İlk keşfin kapasitesinin daha fazla olduğu açıklandı

Turan, daha önce 540 milyar metreküp olarak açıklanan doğalgaz keşfinin 3 boyutlu modellemesiyle 652 milyar metreküp olarak revize edildiğini, böylece 710 milyar metreküp doğalgaz keşfine ulaşıldığını anımsattı.

Türkiye'nin, tükettiği doğalgazın yüzde 99,5'ini ithal eden bir ülke olduğunu anlatan Turan, "Doğalgazda neredeyse tamamen dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu açıdan burada bulunacak her bir metreküplük doğalgazın Türk mili enerji güvenliği ve sanayisi için kayda değer sayılar olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

"2023'te de yeni ek rezervlerin ve müjdelerin geleceğini düşünüyorum"

Türkiye'nin yılda ortalama 58-60 milyar metreküplük doğalgaz tüketen bir ülke olduğuna dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"Buradaki rakamlara baktığımız zaman 710 milyar metreküplük rakam Türkiye'nin 12 yıllık tüketimine tekabül etmektedir ancak faz-1 ve faz-2'de 2025'in sonunda yaklaşık olarak 15 milyar metreküplük bir üretim planlanmaktadır. Bu bağlamda baktığımız zaman 15 milyar metreküp de Türkiye'de konutlarda tüketilen doğalgaz miktarına dek gelmektedir. Bu da yaklaşık olarak 47 yıl boyunca konutlarda tüketilecek doğalgazın Sakarya Gaz Sahası'ndan temin edileceğini bizlere göstermektedir. Oldukça ciddi rakamlar. Bir taraftan da tabii ki burada yeni kuyular, yeni sondaj çalışmaları devam ediyor. Ben 2023'te de yeni ek rezervlerin ve müjdelerin geleceğini düşünüyorum."





"Karadeniz'de faaliyetleri yürüten 60'a yakın destek gemisi var"

AA'nın haberine göre, Turan, dünyada bir enerji krizinin yaşandığının unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, "Burada ilan edilen rakamlar iki günde elde edilecek sonuçlar, başarılar değil. Bunların, milli enerji politikasındaki paradigma değişikliğinin aslında bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Bugün denizlerde ulaşılan bu keşifler milli enerji filomuz sayesinde gerçekleşiyor. Bugün toplamda 4 sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemimiz ve Karadeniz'de bu faaliyetleri yürüten yaklaşık 60'a yakın destek gemisi var. İşte bu filoya sahip olmak bu başarıların oluşmasına zemin hazırlamaktadır." diye konuştu.