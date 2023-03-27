Uzmanlara göre altındaki yükseliş hızlandı! Bu yıl ons bazında rekor gelebilir Uzmanlar bankacılık krizinin etkisiyle ons altındaki yükselişe ve bu yükselişin devam edeceğine dikkati çekiyor.

İHA

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler istikametinde 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.

Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

Fed kararıyla birlikte altındaki yükseliş hızlandı. Bu yükseliş iç piyasadaki altın fiyatlarına da yansıdı.

"Ons bazında bir rekor görülebilir"

Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, konuyla ilgili olarak, “Bu yıl içerisinde ons bazında bir rekor görmek şaşırtıcı olmaz” ifadelerini kullandı.

"Bankacılık sektöründeki bilanço dengesizlikleri finansal piyasalarda türbülansa yol açtı"

FED’in faiz kararına ilişkin beklentilerin oldukça karmaşık olduğunu belirten Tufaner, şu değerlendirmede bulundu:

Özellikle bankacılık sektöründe meydana gelen krizler fiyatlamada algıları bozan bir gelişme oldu. Bankacılık sektöründeki bilanço dengesizlikleri finansal piyasalarda türbülansa yol açtı. Fed, bu süreçte bankalara destek olmak için bazı adımlar attı. Beklentiler dalgalanma gösterse de netice itibariyle Fed, 25 baz puan faiz artırımına gitti.

“Altına yöneliş hızlandı”

Altında da ABD'de başlayarak Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi sonrası bir yükseliş yaşandığını söyleyen İstanbul Beykent Üniversitesi’nden Ekonomist Tufaner, şu şekilde konuştu.