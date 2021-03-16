Üzüm bağlarında salkım güvesi ile mücadele başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda rekolte kaybına yol açan "Salkım güvesi" zararlısına karşı feromon tel ve kapsüller takılarak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mücadele başlatıldı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 17 merkezi yere salkım güvesi tuzakları kurulmaya başlanırken, 2021 yılında 2 bin 300 üreticinin devlet tarafından dekar başına 50 lira destek aldığı açıklandı.

SULTANİYE ÜZÜMLERİ YETİŞİYOR

Dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, bağlarda rekolte kaybına yol açan "Salkım güvesi" zararlısına karşı "Japon Tuzağı" adı verilen feromon tel ve kapsüllerin üzüm asmalarının çubuklarına takılmasına başlandı.

"KOMŞU BAĞLAR DA TEDBİR ALIRSA ÖNLEMLER DAHA ÇOK İŞE YARAYACAK"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak da üzüm bağlarında salkım güvesi tuzaklarına kurma çalışmalarımız başladı. Bu tuzaklardan salkım güvesini kontrol etmemiz sağlanacak. Ayrıca, Üzüm üreticilerimiz, salkım güvesine önlem olarak, feromon tel ve kapsüller ile mücadelesi başlattı. Salkım güvesi için kullanılan feromon tel ve kapsüllerin üzerinde kaplı olan maddenin kokuyla zararlı kelebeklerin dişisi ile erkeği birbirlerini bulamıyor ve çiftleşme olmadığı için üründe zarara yol açan yumurtlama olayı gerçekleşmiyor. Bu teknolojiye üzüm üreticilerimiz 'Japon tuzağı' ya da 'Feromon Tuzağı' demekteler. Bu sistem çok yararlı olmakta ancak feromon sistemi yapan bağın komşuları da aynı uygulamayı yaptıklarında uygulama daha başarılı sonuçlar veriyor." dedi.

"GÜVEYE KARŞI TEL VE KAPSÜLLER YAYGINLAŞIYOR"

Üzüm bağlarında Salkım güvesine karşı yapılan uygulamanın ayrıca, devlet tarafından da dekar başına 50 lira destekleme yapıldığını belirten Akar, "Üzüm üreticilerimiz, teknolojik uygulamanın desteklendiğini öğrenir, öğrenmez bağında uygulamayı yapmaya başlıyor. Her yıl salkım güvesi ile mücadelede etkin olan tel ve kapsüllerle üzüm bağlarına bağlanması yaygınlaşıyor." diye konuştu.

SARIGÖL’DE 2 BİN 300 ÜRETİCİYE DESTEK

Sarıgöl ve çevresindeki üzüm bağlarında üreticiler tarafından başlatılan salkım güvesi için devlet desteğinin verildiğini ifade eden Akar, "Salkım güvesi takibi için ilçe genelinde 16 noktada tuzaklar kurulmuş, her salı ve perşembe günü takibi yapılmaktadır. Salkım güvesi ile mücadele kapsamında uygulama yapmakta olan üzüm üreticilerimiz için Japon tuzağı adı verilen tel ve kapsülle mücadele yapan çiftçilerimiz için geçen yıl dekar başına 50 lira devlet desteği verildi. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği kapsamında 2020 yılında 2 bin 300 üreticiye feromon kullandığı için destekleme yapılmıştır." dedi.