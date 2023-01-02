Uzun vadeli tahvil faizi 8 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin 10 yıllık gösterge tahvilinin bileşik faizi yüzde 8,52 ile Nisan 2015'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ekonomi yönetiminin attığı politika adımları ile önemli bir başarı daha sağlandı.

2022'nin Mart ayında yüzde 29 sınırına kadar yükselen 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, bu seviyeden başlayan düşüş eğilimini sürdürüyor.

Merkez Bankası tedbir almıştı

Geçen hafta cuma günü yüzde 9,83'ten kapanan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, hafta sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı makroihtiyati tedbirler sonrası yeni yılın ilk işlem gününe yüzde 9,05'ten başlarken, gün içinde yüzde 8,52 ile yaklaşık 8 yılın en düşük seviyesine indi.

Neler olmuştu

TCMB, hafta sonu yaptığı duyuru ile bankaların yanı sıra diğer mali kuruluşların da menkul kıymet düzenlemesi kapsamına alındığını bildirdi.

Buna göre ilk aşamada faktoring şirketlerine Türk Lirası cinsinden faktoring alacaklarına uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirilirken, bankaların menkul kıymet tesisine tabi varlık ve yükümlülüklerinin de kapsamı genişletildi.

Analistler, TL varlıklara ilginin sürdüğünü belirterek, alınan tedbirlerin tahvil talebini artırdığını, bu durumun da faizlerde hızlı düşüşü beraberinde getirdiğini söyledi.

2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 9,36

Bu arada geçen ay yüzde 10,88'den düşüşe geçerek yılı yüzde 9,97'den kapatan 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 9,36 ile tek hanede kalmaya devam etti.