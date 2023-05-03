Uzun yol şoförüydü, şimdi de Sakarya'da dolmuş şoförü oldu Kadınlar, günümüzde erkeklerin yapmasına alışkın olduğumuz meslekleri başarı ile yürütebiliyor.

AA

Kadınları görmeye alışkın olmadığımız mesleklerde çalışanlara bir örnek de Sakarya'da, yıllardır uzun yol şoförlüğü mesleği ile hayatını kazanan Nermin Ataş.

Karasu ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Ataş, 18 yıl çalıştığı uzun yol şoförlüğünü bırakmasının ardından ilçede hizmet veren şehir içi minibüslerde görev yapmaya başladı.

Evli ve 4 çocuk annesi Ataş, çok sevdiği mesleğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ataş, büyük araç kullanmanın daha keyifli olduğunu söyledi.

"Beni gören yolcular şaşkınlığını gizleyemiyor"

Yaklaşık 1 ay önce Karasu'da minibüs şoförü olarak işe başladığını anlatan Ataş, "Mesleğim bu, mesleğimi çok seviyorum. Beni gören bazı yolcular şaşkınlığını gizleyemiyor." dedi.

"Kadın şoför sayısı artsın"

Ataş, çalışmak zorunda olduğu için mesleğe başladığını aktararak, "Bayan olduğum için önüme çok engeller konuldu. Ama başardım, güzel sonuçlar çıktığını düşünüyorum. Kadın şoför sayısının da artması gerektiğini savunanlardanım." diye konuştu.

"Gayet olumlu buluyorum"

Dolmuşta yolcu olarak bulunan Selçuk Yıldız, kadın şoför görmenin güzel olduğunu dile getirerek, "Aracına biniyorum, gayet olumlu buluyorum. Kadın şoförler çoğalmalı." diye konuştu.

"Nermin ablamız işini çok güzel yapıyor"

Minibüs durağı yetkilisi Koray Zenginer de şu ifadeyi kullandı: