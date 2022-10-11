Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiğ süt destekleme ödemelerinin 2,5 kat artırıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiğ süt destek ödemeleri 2,5 kat artırılarak, litre başına 50 kuruşa yükseltildiğini belirterek, böylelikle üreticinin eline litre başına en az 9 lira geçeceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Çiğ süt destek primi 2,5 kat arttırıldı. Ekim, Kasım, Aralık'ta litre başı 50 kuruş ödenecek. Çiğ süt destekleme primi ile birlikte üreticinin eline 9 lira geçecek. 14 Ekim'den itibaren çiğ süt fiyatı üreticinin eline 8,5 lira geçecek şekilde belirlendi." dedi.

"Çiğ süt destek primini 2,5 katına çıkararak 50 kuruşa yükseltildi"

Bakan Kirişci'nin açıklamaları şöyle:

"Bugün toplanan Ulusal Süt Konseyi, 14 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; çiğ inek sütünün tavsiye fiyatını çiğ süt destek primi hariç üreticinin eline net 8,50 lira geçecek şekilde belirlemiştir. Bakanlığımızca 15 Mayıs-30 Eylül döneminde olduğu gibi süt üreticilerinin ekim, kasım ve aralık dönemi için litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 katına çıkararak 50 kuruşa yükseltmiştir. Böylece üreticimizin eline Bakanlığımızca ödenecek olan çiğ süt destekleme primi ile beraber litre başına en az 9 lira geçecektir."

Vahit Kirişci: Çiğ süt destekleme ödemesi litre başına en az 9 lira oldu ViDEO

