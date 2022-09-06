Vahid Kirişci: Sözleşmeli Besicilik Projesini hayata geçirdik

Örnek bir üretim modeli alarak hazırlanan "Sözleşmeli Besicilik Projesi" uygulamaya geçirildi. Proje ile hayvancılıkla birlikte et tedarik zinciri de desteklenecek.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Resmi Gazete'de yayınlanan "Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

Bakan Kirişci, verim odaklı hayvancılığı geliştirmek ve kırmızı et tedarik zincirini daha da güçlendirmek amacıyla,"Sözleşmeli Besicilik Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Sözleşmeli besicilikte destekleme ödemeleri belli oldu

Bakan Kirişci, paylaşımında "Verim odaklı hayvancılığı geliştirmek ve kırmızı et tedarik zincirini daha da güçlendirmek amacıyla tarafların ortak kazancına dayalı, sektörde örnek bir üretim modeli olan Sözleşmeli Besicilik Projesi'ni hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kirişci, paylaşımında; sektörde örnek bir üretim modeli olan, sürdürülebilir ve planlı üretimi amaçlayan sözleşmeli besicilik uygulamasının ülkeye, üreticilere ve sektöre hayırlı olmasını diledi.

Besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere destekleme ödemesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, bugünden itibaren 5 yıl içinde besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında destekleme ödemesi yapılacak.

Destek tutarları

Destek tutarı, karkas ağırlığı 201-250 kilogram olanlara kilogram başına 2,5 lira, 251-300 kilogram olanlara 3,5 lira, 301 kilogram ve üzeri olanlara 5 lira olacak.

Erken veya geç kesim primi devreye girecek

Projeyle üreticilere pazar ve fiyat garantisi sunulurken, kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre erken veya geç kesim primi de verilebilecek.