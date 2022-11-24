Vahit Kirişci: 23 Kasım itibariyle Tahıl Koridoru'ndan 491 gemi geçti

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 23 Kasım itibarıyla Tahıl Koridoru'ndan 491 gemi geçtiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarım Varsa Hayat Var Projesi" kapsamında düzenlenen Türkiye Tarım Politikaları Toplantısı'nda konuştu.

Tahıl Koridoru ile ilgili son rakamları açıklayan Bakan Kirişci, "23 Kasım itibarıyla 491 gemi bu koridordan geçmiş. 11.9 milyon ton tahıl ve diğer ürünler bu koridordan taşınmış. Bunun yüzde 59’u Avrupa ülkelerine gitmiştir. Asya ülkelerine yüzde 22,7’si, Afrika ülkelerine yüzde 11,8’i, Orta Doğu ülkelerine ise yüzde 6,8’i ulaşmıştır." diyerek bilgi verdi.

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