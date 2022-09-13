Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da katıldığı bir toplantıda ayçiçeği alım fiyatlarının 12 lira/kilogram üzerinden devam ettirileceğini ve Uzman Eller Projesi'nin de süreceğini bildirdi.

Türkiye'nin tarım üretimi çeşitli açılardan desteklenmeye devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençler Tarım ile Buluşuyor" programında, Konya'nın, tarımın başkenti olduğunu belirtti.

"Tarım alanlarının yüzde 8'i Konya'da"

Tarih boyunca tarımı, ekonomisi, kültürüyle öncü şehirlerden olan Konya'nın, tarım alanında ve tarımsal sanayide Türkiye'nin lokomotifi olduğunu dile getiren Kirişci, "Bugün, ülkemizin tarım alanlarının yüzde 8'i ki bu 1 milyon 858 bin hektara tekabül eder, Konya'da bulunmaktadır. Konya'da gelişmiş sektörlerin başında makine sektörü gelmektedir. Özellikle tarım alet ve makineleri alanında Konyalı müteşebbisler, sektörde önemli bir aktör konumundadır. Ülkemizdeki her 4 firmadan biri Konya'da bulunmaktadır. Zirai alet ve makineleri ihracatının yüzde 14'ü Konya'dan gerçekleşmektedir." dedi.

"Müdahale fiyatlarıyla hep üreticimizin yanında olduk"

Kirişci, Konya'dan çiftçiye de bir müjde vermek istediğini belirterek, "Malumunuz geldiğimiz günden itibaren özellikle önce çayda, daha sonra fındıkta, buğdayda, arpada, mısırda, üzümde hükümet olarak açıkladığımız birtakım destekleme politikaları müdahale fiyatlarıyla hep üreticimizin yanında olduğumuzu gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Burada özellikle Konya'dan seslenmek istiyorum, bu girişimimizin, bu davranışımızın konjonktürel olduğunu, sadece bu yıla münhasır olduğunu düşünenler varsa, yanılıyorlar.

Tarım süreklilik ister

Çünkü tarım süreklilik gerektiren, süreklilik arz eden bir konudur. Üretici, üretmeli, ürettiğinden mutlaka ceminden bir şeyler kalmalı ve bu kalan ile de kendi yaşamını bir şekilde, rahat bir şekilde sürdürebilmeli." diye konuştu.

Vahit Kirişci: Ayçiçeği alım fiyatları 12 lira/kilogram üzerinden devam edecek VİDEO



"Ayçiçeği alım fiyatı 12 lira/kilogram"

Kirişci, "Özellikle ayçiçeği ile ilgili tabii ki yüzde 35 civarında arz açığı olan bir ürün ve biz kendi üretimimizi de destekliyoruz. Son günlerdeki fiyat düşüşü belli ki üreticilerimizi mutsuz etmiş, bunun telafisi için de Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylarıyla inşallah ayçiçeğimizin alım fiyatlarını 12 TL/kilogram üzerinden devam ettireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

“100 bin lira tutarındaki hibe desteğini, 2024'e kadar sürdürme kararı aldık”

Kirişci, gelecekte insanlığın devamı, yaşamın sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliği için, tarım sektöründe faaliyet gösteren nüfusun genç bir yapıda olmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Genç nüfusun dinamizminden yararlanmaya devam etmemiz lazım" diyerek şunları söyledi:

"Bakanlık olarak, gençlerimizin kırsala dönüşü için tarım orman projeleri kapsamında yaptığımız 100 bin lira tutarındaki hibe desteğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2024'e kadar sürdürme kararı aldık. Bu miktarın da artırılması söz konusu. 'Uzman Eller Projesi' dediğimiz bu destek çerçevesinde, 81 ilimizde 1883 proje uygun bulunmuştur. Bunlardan 1275 proje sahibi ile hibe sözleşmesi imzalamış, bu kapsamda, 127 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Projelerin uygulanması ve hibe ödemeleri devam etmektedir. Yani bütün gücümüzle 'Sen üret yeter' diyoruz. Biz her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz."